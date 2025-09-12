Louis Partridge se siente protector de George Wickham, el notorio bribón que toca en la adaptación de estrellas de Netflix de «Orgullo y prejuicio«Actualmente en producción.

«Sí, él es un poco una mierda … pero creo que posiblemente significa todas las cosas encantadoras que le dice a las chicas antes de que las abandone», sugiere el londinense de manera algo optimista.

Partridge no solo espera ofrecer al ruinoso coquetear un chapoteo de la humanidad, sino que incluso se sofocó en Superstrong -Spf 75 Sunspreen por el bien de Wickham en una reciente caminata de mochilero alrededor de México.

Durante un descanso en el riguroso horario de rodaje para la serie limitada, también está protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, Partridge pudo exprimir el viaje con viejos amigos de la universidad. Pero había una condición: «Tuve que mantener mi cara fuera del sol». Darle a Wickham un buen bronceado de vacaciones sería un puente demasiado lejos para el mundo gentil de Jane Austen.

La excursión, que había asumido que tendría que rescatar, fue un raro descanso para la Partridge, de 22 años, que ha visto su condición de actor en demanda desde su avance en la franquicia de misterios de YA «Enola Holmes». Sin embargo, significaba perder el debut en el Festival de Cine de Venecia de «Jay Kelly», el drama de comedia dirigido por Noah Baumbach en el que protagoniza junto a George Clooney y Adam Sandler.

Centrada en una estrella de cine envejecida, la película tiene a Partridge interpretando una versión más joven del resentido actor fallido de Billy Crudup, que ve una oportunidad temprana para que Hollywood siga el camino de Clooney. Claramente, no es algo que Partridge se haya experimentado a sí mismo, aunque recuerda a un rival en sus años de formación.

«Durante mucho tiempo mi némesis interino fue Kit Connor», dice Partridge con una sonrisa. Eso fue cuando ambos eran estrellas infantiles en ciernes y regularmente iban por los mismos roles, y con sus padres a cuestas. «Él siempre estaba en la habitación en audiciones. Siempre fuimos yo, mi madre, él y su madre. Y mi madre rodaba los ojos». Pero como señala, ha funcionado tanto para él como para la estrella de «Heartstopper» y afirma que ahora son «muy buenos amigos».

Si bien puede haber perdido el Festival de Cine de Venecia de este año, Partridge llegó allí en 2024 para la serie Apple TV+ de Alfonso Cuarón «Descargo de responsabilidad», donde interpretó al joven mochilero en el centro del misterioso thriller.

Él hace una mueca mientras recuerda el estreno, donde tuvo que sentarse a través de su propia escena de sexo especialmente humeante «con el CEO de Bloomin ‘Apple, Tim Cook, literalmente en el asiento detrás de mí». Tal vez «aún más desgarrador», dice, fue la idea de que su novia estaba sentada solo un par de filas atrás. «Pero ella fue muy profesional al respecto», dice fríamente. Para aquellos que no están al tanto del estado de relación amigable para las bombillas de Partridge, dijo que la novia es pop estrella Olivia Rodrigo.

Louis Partridge en ‘Casa de Guinness‘

Partridge ahora está de vuelta en el Reino Unido (y gracias a su loción solar de alta potencia, que admite que «ni siquiera sabía que era una cosa», sin bronceado). Significa que no solo puede unirse a sus coprotagonistas de «Orgullo y prejuicio» para algunos rompecabezas en torno a casas majestuosas (la serie se dispara principalmente en la Inglaterra rural), sino que también asiste al lanzamiento del dinástico drama criminal de Netflix «House of Guinness». Una especie de mezcla alcohólica del siglo XIX de «Peaky Blinders» y «Sucession», la serie creada por el Caballero de Steven ve a la Partridge regresar a los trajes de época como Edward Guinness, jefe del gigante cervecero y una de las figuras clave en un conjunto de conjuntos.

Dejando a un lado las trampas históricas, el papel marca una desviación del racídico George Wickham o cualquiera que haya retratado antes. Edward es «un personaje bastante recto y sobrio, tratando de mantener todo bajo control, y generalmente soy un poco más irresponsable en los roles que toco y arroja precaución al viento», dice Partridge. «Así que se sintió como algo bastante nuevo para mí».

A pesar de todo su perfil acelerado y aceleración en la hoja de llamadas, Partridge también regresa como el interés amoroso de Millie Bobby Brown, Tewkesbury, en «Enola Holmes 3», que se filmó a principios de este año, es muy consciente de que para muchos, todavía es mejor conocido por su pareja ganadora de Grammy. «Puedo manejar eso», dice, sonriendo. En cuanto a cómo siente ser «Sr. Olivia Rodrigo», dice que ha tenido el título por «un tiempo ahora. Estoy muy feliz, y creo que ella también, así que todo está bien en nuestro mundo».

Pero su mundo está lejos de ser normal. La canción de Rodrigo «So American» se inspiró en su relación, y le dio a su «Boy From London» un grito durante su set de cabeza de Glastonbury este verano. Sus referencias en el escenario sobre la adopción de la afición británica por tener una «pinta en el mediodía» y el «budín de caramelo pegajoso», afirma, «fue mi trabajo». Pero la «experiencia de Glastonbury», reconoce, «fue tan, tan surrealista» (no sabía que venía el agradecimiento) y «también un regalo y una alegría».

Probablemente no sea el último momento surrealista para Partridge, quien recientemente se convirtió en una nueva entrada en las listas de James Bond de los fabricantes, ya que Amazon, según los informes, busca lanzar una superspy más juvenil para la próxima entrega. Lamentablemente, el escritor entrante Knight no pasó mucho tiempo en el set de «House of Guinness», por lo que Partridge no pudo arrojar ninguna impresión de 007 en su vecindad. Pero todavía tiene tiempo.

«¡Tengo que preparar algo para el estreno!» Él dice. «Tal vez podría estar en el bar golpeando un martini, sin decir nada».