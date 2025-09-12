SAG Framework Guides Pickford AI ‘Whispers’ Actor Actor de AI Casting

Compañía de tecnología Pickford AI ha reunido un elenco de voz para su Serie interactiva «Whispers» usando HUNDIMIENTOLos protocolos de IA recién establecidos.

The company tapped Stephen Chang (“The Last of Us,” “Bosch Legacy”), Tohoru Masamune (“Teenage Mutant Ninja Turtles,” “Never Have I Ever”), Brandon Soohoo (“Tropic Thunder,” “NCIS: Los Angeles”), Heavenly Reyna (“The Bold and The Beautiful”) and Jennifer Field (“General Hospital,” “Station 19”) for what’s being positioned as Entretenimiento interactivo innovador.

A diferencia de los formatos de narración tradicionales, «Whispers» permite a los espectadores influir en una investigación misteriosa de asesinato al comunicarse directamente con el personaje de detectives durante el espectáculo. El proyecto representa una colaboración entre Pickford Ai y el creador ganador del Emmy Bernie Su, conocido por «los diarios de Lizzie Bennet» y «Artificial».

La serie se dirige a Corea del Sur Festival Internacional de Cine de Busan el 21 de septiembre, donde se proyectará como parte de la plataforma de innovación del festival antes de implementar a nivel mundial para fin de año.

El CEO de Pickford AI, Stephen Piron, dijo: «Queremos trabajar con el mejor talento del mundo, y queremos que ese talento se pague de manera justa y generosa. SAG nos proporciona un marco para hacer ambas cosas. Esperamos que este proyecto establezca un nuevo estándar de cómo el talento humano puede ser compensado éticamente a medida que la industria del entretenimiento abarca cada vez más la IA».

Para Masamune, el proyecto representa la innovación responsable. «Es un honor ser parte de Whispers, un proyecto que apunta al futuro de nuestra industria. Como un profesional de SAG-AFTRA desde hace mucho tiempo, tengo un inmenso respeto por Pickford por trabajar de la mano con el sindicato para garantizar que los actores de voz fueran tratados con dignidad y ofrecí un contrato que es justo y avanzado», dijo. «Esta colaboración establece un modelo vital para cómo los artistas pueden continuar prosperando a medida que las nuevas tecnologías remodelan el panorama creativo. El proceso no solo fue creativamente gratificante sino también una demostración significativa de cómo la innovación y el arte pueden avanzar juntos».

La empresa marca el último capítulo para Piron y el cofundador Cole Clifford, cuya compañía anterior, Dessa, llamó la atención por crear una AI viral temprana de Joe Rogan. Esa startup se vendió a Square (ahora bloque) en 2020 en un acuerdo por valor de $ 100 millones, donde la pareja amplió su experiencia en IA antes de lanzar Pickford AI en 2024.

El Premiere Busan sigue el debut de Pickford AI en Cannes este año, donde la compañía exhibió otro proyecto interactivo llamado «Primera fecha» en las proyecciones del mercado del festival.