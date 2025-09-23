El presidente Trump etiqueta a Antifa como «Organización Terrorista Doméstica» – Oficial de Derecho

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Washington DC – El lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que las agencias federales fueron comisionadas para tratar el movimiento «Antifa» como una «organización terrorista nacional», aumentando una lucha política y legal a largo plazo sobre cómo las políticas gubernamentales estadounidenses en el hogar en el hogar de la violencia ideológicamente motivada en el hogar.

En una declaración en la orden, la Casa Blanca dijo que las agencias deben «investigar, interrumpir y desmantelar» por personas afiliadas a Antifa, incluida la investigación de flujos de financiación y la búsqueda de costos de apoyo material cuando sea posible. Aunque la medida tiene un simbolismo político inconfundible, los expertos legales señalan que la legislación estadounidense no ofrece un mecanismo formal asignar Grupos nacionales como las organizaciones terroristas, que plantean preguntas inmediatas sobre cómo se implementará la Directiva.

El anuncio sigue al asesinato el 18 de septiembre del comentarista conservador Charlie Kirk, un incidente que la administración citó como parte de un patrón más amplio de violencia política.

La orden ejecutiva

Según las sesiones informativas del texto y los funcionarios, la orden instruye al Ministerio de Justicia, el FBI y otras agencias a priorizar la investigación sobre supuestos delitos vinculados a Antifa y a utilizar artículos de asociación existentes, como conspiración, disturbios y mejoras terroristas domésticas para seguir las cosas. No crea nuevos delitos ni ofrece la misma autoridad de sanción que se acompaña de la mención de organizaciones terroristas extranjeras bajo la legislación federal.

Esa distinción es importante. A diferencia de los grupos terroristas extranjeros, que pueden mencionar formalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, causa multas radicales por el «apoyo material», no existe una lista estadounidense paralela para las organizaciones nacionales, una brecha deliberada arraigada en la protección de la Primera Enmienda.

Estados Unidos ha sido una lista de terror doméstico durante décadas para evitar que el gobierno criminalice la asociación con los movimientos políticos. Los académicos advierten que la marca de una etiqueta amplia como «Antifa», porque el terrorismo podría refrescarse legalmente de protesta e invitar al punto de vista. Incluso algunos que prefieren reacciones más duras a la violencia motivada políticamente dicen que el efecto práctico de la orden puede ser limitada, las agencias directivas para el SIDA que ya usan y al mismo tiempo invitar a los desafíos de la corte.