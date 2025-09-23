Presunta violencia a la conspiración detrás de la muerte del actor chino Yu Menglong

VIVA – El 11 de septiembre, la triste noticia provino del mundo del entretenimiento chino cuando el actor era popular Yu Menglong Según se informa, murió como resultado de caer del edificio. Sin embargo, desde entonces, la conversación en el ciberespacio se ha llenado con varias especulaciones que dicen que su muerte tiene un gran misterio.

Aunque la familia ha dado una declaración oficial sobre la muerte del actor, todavía hay muchos ciudadanos sospechosos de que Yu Menlang es en realidad una víctima de asesinato. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Yu Menglong. Foto : Instagram @cdramaupdates.id.

Esta acusación se estaba fortaleciendo después de circular varios videos llamados Momentos de visualización antes de caer, junto con varias personas sospechosas de estar involucrados en el incidente.

Otra especulación dice que Yu Menlang puede enfrentar figuras influyentes en la industria del entretenimiento chino. Supuestamente encontró evidencia de violaciones graves que involucraban a la gente gobernante, lo que llevó a su trágica muerte.

El nombre del famoso empresario Tiffany Chen incluso fue arrastrado, según lo informado por Koreaboo. El público lo instó a dar una explicación relacionada con los rumores, pero solo respondió brevemente que «no podía hablar de esto». La declaración en realidad fortaleció la suposición de que había partes influyentes involucradas en este caso.

Además del presunto asesinato, circularon rumores de que Yu Menglong había experimentado una violencia durante mucho tiempo, incluso de las personas más cercanas a él en el equipo de gestión.

Un video que ahora circula ampliamente muestra un momento en que Yu Menlang está junto a su gerente. Cuando el gerente levantó la mano, Yu fue visto reflexivamente retirándose rápidamente y casi cayó. La reacción excesiva fue interpretada por el público como prueba de que a menudo experimentaba un trato duro.

Anteriormente, las imágenes de CCTV también circulaban supuestamente el actor que estaba siendo perseguido e incluso golpeado por alguien. Sin embargo, aún no se sabe que la verdad del contenido de las imágenes de CCTV es verdadera o no actor yu.

La muerte repentina del actor conocido a través de varios dramas populares causó tristeza, así como un gran signo de interrogación. Muchos fanáticos y la gente de los chinos instaron a que este caso se investigue de manera transparente, dada la especulación cada vez más salvaje que circula.

Hasta ahora, el misterio de la muerte del actor todavía deja muchas preguntas que no han sido respondidas en la comunidad.