Aunque no está involucrado, el KPK apoya completamente a Prabowo en forma del comité TPPU

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Expresó su apoyo a los pasos del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto que formó el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención y Erradicación de delitos de lavado de dinero (Comité de TPPU).

Leer también: La figura de Wahyudin Moridu, Gorontalo DPRD que era viral quería robar dinero del estado con una riqueza negativa



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que el comité TPPU es muy importante para la aplicación de la ley, especialmente en la restauración de pérdidas financieras estatales.

«El KPK expresó su apoyo en la formación del equipo porque hablaba de la policía, especialmente la corrupción, por supuesto, fue cómo podríamos hacer recuperación de activos (Recuperación de pérdidas financieras estatales, ed.) Óptimamente «, dijo Budi a los periodistas, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Jefe de BGN: Prabowo quiere conocer a MBG Partners después de regresar de los Estados Unidos



Budi explicó además que el apoyo se reflejaba por la imposición del artículo de TPPU en varios manejo de casos de KPK.

«Por ejemplo, en el caso del Programa Social del Banco de Indonesia, el KPK además de imponer un artículo de satisfacción a los dos sospechosos que se han determinado, también impuso el artículo de TPPU», dijo.

Leer también: JPPI a Prabowo: Espere a las víctimas ¿cuánto más hasta que el MBG se evalúa en serio?



Por lo tanto, dijo, la aplicación de la ley contra los actos penales de corrupción no solo proporciona un efecto disuasorio a los perpetradores, sino que también optimiza la restauración de las pérdidas financieras estatales.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto en el número de regulación presidencial 88 de 2025 con respecto a la Segunda Enmienda al Reglamento Presidencial Número 6 de 2012 sobre el Comité TPPU, formó un comité presidido por el Ministro Coordinador de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Corporación Correccional (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

El Presidente en Yakarta determinó el perpresas el 25 de agosto de 2025.

Sin embargo, no hay representante del KPK que sea miembro del comité. (Hormiga)