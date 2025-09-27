Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

El presidente Donald Trump ha encargado el uso de tropas en los Estados Unidos para autorizar a Portland, Oregon, el uso de «toda la fuerza» si es necesario.

Se desconoce si el presidente se refirió a la Guardia Nacional o al personal militar de los Estados Unidos.

Trump dijo que «el ministro de guerra, Pete Hegseeth, llevó a ofrecer todas las tropas necesarias para proteger a Portland Portland, devastada por Portland».

Afirmó que la medida ayudaría a proteger «cada una de nuestras instalaciones de hielo que están asediadas contra los ataques por Antifa y otros terroristas domésticos», y agregaron la verdad a las sociales: «También autorizo ​​todo el poder, si es necesario».

El anuncio del sábado marca la mayor expansión del uso de tropas en ciudades estadounidenses, en medio de una actuación más amplia del gobierno de Trump sobre inmigración ilegal.

La Instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland ha sido el objetivo de los manifestantes durante varias semanas, con varios ataques violentos.

El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los manifestantes «habían atacado y asediado repetidamente en un centro de procesamiento de hielo» en Portland.

A principios de esta semana, Trump también firmó una orden que indica formalmente a Antifa como una organización terrorista doméstica.