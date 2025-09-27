Dijo Thom Haye después de que Persib fue aplastado por Persita

VIVA – Perseguidor Bandung debe irse a casa con las manos vacías después de derrotar a 1-2 de Persegudo Tangerang en la séptima semana de la Super League 2025/26. El duelo tuvo lugar en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, el sábado 27 de septiembre de 2025.

En este partido, Persita parecía disciplinado y aprovechó bien las oportunidades. El equipo de atención del entrenador argentino rompió con éxito el punto muerto antes del medio tiempo.

El primer gol de Persita fue anotado por Javlon Guseynoy en el minuto 42. Su encabezado no pudo ser representado por Persibutereke, haciendo que el puntaje cambió a 1-0 para el equipo de Cisadane Warrior.

Al ingresar a la segunda mitad, Persib intentó levantarse confiando en los ataques de ala. Varias veces se creó la amenaza, pero la línea de fondo de Persita dificultó que Maung Bandung penetrara en la defensa del oponente.

Es precisamente Persita quien nuevamente agregó ventaja al final de la pelea. Esal Sahrul rompió con éxito el objetivo de Persib a través de un esquema de contraataque rápido en el minuto 90+2. El puntaje se convirtió en 2-0 y la situación se estaba volviendo más pesada para PERSIB.

Persib solo puede minimizar la posición en el tiempo de lesión. Beckham Putra Nugraha registró su nombre en el marcador a través de un encabezado afilado en el minuto 90+9. Desafortunadamente, el objetivo solo se convirtió en entretenimiento porque el partido terminó pronto.

Después del partido, Persib Midfielder, Thom HayeEvaluar esta derrota es un material de aprendizaje importante. El holandés afirmó que su equipo debería poder desempeñarse mejor desde el comienzo del partido.

«Estoy de acuerdo con el entrenador. Si podemos marcar un gol primero, podemos lograr mejores resultados. Eso también facilitará los partidos restantes, pero en la segunda mitad, solo hemos intentado que todavía es difícil», dijo Haye.

Esta temporada es de hecho el primer año para que Haye sienta la atmósfera del fútbol indonesio. Anteriormente, pasó la mayoría de sus carreras en los Países Bajos con los clubes Eredivisie.

Para Haye, el partido contra Persita se convirtió en una nueva experiencia que abrió su visión del estilo de juego típico en la Super League. Afirmó tener que adaptarse más rápido para ayudar al equipo a parecer consistente.

«Todavía me estoy adaptando al fútbol indonesio y tiene muchas preguntas. En la segunda mitad, encontré cosas que nunca había experimentado a lo largo de mi carrera (el juego defensivo de Persita). Esto es sin duda una cosa que intentaré adaptar», dijo el propietario del número 33.

Con este resultado, Persib debe limpiar de inmediato. Se les exige que se eleven en la próxima pelea para seguir compitiendo en la parte superior de la clasificación de la Super League 2025/26.