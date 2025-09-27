Theo Benedet de Bears envía un mensaje sobre el inicio frente a los asaltantes

Bears de Chicago tackle ofensivo de segundo año Theo Benedet Parece sin desanimarse sobre la posibilidad de hacer que su primera carrera comience a la NFL este fin de semana.

Después de la práctica del viernes, los Bears descartaron el tackle derecho inicial Darnell Wright para el partido del domingo contra el Las Vegas Raiders. Se sentó toda la semana de práctica con una lesión en el codo que lo había obligado a salir temprano de la victoria de la semana 3 sobre Dallas.

Ahora, Benedet, que completó Wright contra el Vaqueros – Podría estar en línea para comenzar en su lugar en el tackle derecho para los Bears en el juego de carretera de la Semana 4 contra los Raiders. Los Bears también tienen novato de segunda ronda Ozzy Trapilo Esperando en las alas por su oportunidad de jugar, aunque los Bears han mostrado una preferencia hacia Benedet en las primeras tres semanas.

De cualquier manera, Benedet dejó en claro el viernes que está «listo» si los Bears llaman a su número.

«Estoy realmente emocionado», dijo Benedet el viernes sobre la posibilidad de comenzar. «Obviamente, Ozzy y yo nos hemos preparado para esa oportunidad. Estoy listo. Las últimas semanas también me han dado mucha confianza. Acabado de encender. Es un gran estadio, un gran desafío con su línea D. Emocionado».

Theo Benedet venció a las probabilidades de hacer la lista de 2025 de los Bears

Benedet ha desafiado regularmente las probabilidades con los osos en los últimos meses.

Un firma de novato no reclutado de 2024, Benedet causó una impresión durante «Hard Knocks» de HBO en el campamento de entrenamiento el verano pasado Pero sufrió una lesión que lo obligó a perder toda su primera temporada de la NFL. Mientras que los Bears lo trajeron de vuelta para otro Go en 2025, parecía una posibilidad remota de ganar un lugar en la lista contra la competencia, especialmente con la selección de tercera ronda de 2024 Llame a Amegadjie y el novato Trapilo también en la mezcla para roles de respaldo.

Sin embargo, una vez que el campamento se puso en marcha, Benedet pareció ganar más favor con el entrenador en jefe Ben Johnson y su nuevo cuerpo técnico. Obtuvo repeticiones del primer equipo en el tackle izquierdo, mientras que los Bears lentamente trabajaron en el iniciador Braxton Jones de la lesión de la temporada pasada. También fue uno de sus linieros ofensivos de alto rendimiento en los tres juegos de pretemporada.

La mejora de Benedet se había vuelto tan evidente que, por el corte de la lista de 53 hombres, esencialmente había bloqueado un papel de respaldo en la lista inicial. Pero incluso entonces, su valor a los ojos del cuerpo técnico no quedó completamente claro hasta que los Bears comenzaron a hacerlo activo en la lista del día del juego como su tackle swing sobre Trapilo y Amegadjie.

Sin embargo, mantener la confianza del cuerpo técnico requerirá un rendimiento fuerte contra los Raiders, y eso podría ser más fácil decirlo que hacerlo, dada la alta probabilidad de que obtenga algunos enfrentamientos individuales con All-Pro Pass Rusher Maxx Crosby.

Tal vez Benedet superará las probabilidades una vez más, suponiendo que comience.

¿Darnell Wright regresará para los osos después de la semana de descanso?

Los Bears tendrán que confiar en Benedet y Trapilo para que mantengan el fuerte en el tackle derecho hasta que Wright esté lo suficientemente saludable como para regresar, pero es posible que no necesiten hacerlo por mucho tiempo.

Wright parecía tener un dolor visible cuando fue al margen en el segundo cuarto contra los Cowboys, pero Johnson expresó optimismo sobre su estado después del juego, diciéndole a los periodistas que creía que Wright iba a «estar bien» en la Semana 4.

Desafortunadamente, la lesión de Wright lo mantuvo fuera del campo para las tres prácticas esta semana y demostró ser lo suficientemente mal. en el informe de la lesión.

La buena noticia, sin embargo, es que los Bears tendrán un adiós la próxima semana que les dará tiempo adicional para superar sus lesiones. Y mientras la lesión de Wright no sea algo a largo plazo, debería tener una sólida oportunidad de regresar al campo en la Semana 6.