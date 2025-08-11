El presidente Trump anuncia el ‘Día de la Liberación’ para Washington DC – Oficial de Derecho

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Washington DC – El presidente Trump anunció el lunes que está activando las tropas de la Guardia Nacional y se hace cargo de la policía metropolitana para abordar el crimen.

«Utilizo la Guardia Nacional para restaurar la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, DC», dijo Trump a los periodistas durante una conferencia de prensa el lunes. «Y pueden hacer bien su trabajo».

Trump también dijo que federal al Departamento de Policía Metropolitana en Washington para responder al delito y colocarlo bajo la autoridad de la abogada, General Pam Bondi.

Los comentarios de Trump se producen justo después de haber prometido que Washington sería «liberado» del «crimen, crueldad, tierra y escoria» en una posición sobre social social el lunes por la mañana. ¡Dijo en la publicación que los «días de matar despiadados o dolor, personas inocentes, han terminado!»

Washington, DC está muy por encima del promedio estadounidense por delitos violentos, con tasas de criminalidad en 2023 de 1,151 por 100,000, y delitos de propiedad de aproximadamente 4,307 por 100,000. Ambas tasas excedieron los promedios de los 50 estados con un margen amplio y son siete veces más altas que el porcentaje de delitos globales.

https://www.youtube.com/watch?v=ztuwm6j7wnw