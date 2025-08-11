Esto es lo que sucede cuando los frenos de mano electrónicos se activan en la carretera de peaje

Berlín, Viva – Freno de mano La electrónica es la evolución de los frenos manuales que han existido desde el comienzo de la industria automotriz. A diferencia de la palanca mecánica tradicional, este sistema funciona con un motor eléctrico que activa la pinza de freno, y generalmente está conectado a la computadora móvil para coordinación con ABS y control de estabilidad.

Esta tecnología comenzó a ser popular a principios de la década de 2000 en autos de lujo, entonces ahora es un estándar en muchos autos masivos porque es más práctico, seguro y ahorrando espacio en la cabina.

Con toda la sofisticación, surge una pregunta que hace que muchos conductores se sientan curiosos: ¿qué pasará si los frenos de mano electrónicos se activan cuando el automóvil se acelera? Esta curiosidad hizo que varias personas, desde conductores ordinarios, YouTuber, hasta la policía, intentaran directamente en el campo para ver los resultados.

Citado Viva Automotive de CarscoopsEl lunes 11 de agosto de 2025, dos policías en Alemania probaron deliberadamente frenos electrónicos de mano a alta velocidad. Como resultado, el automóvil se detuvo rápidamente con la ayuda de ABS sin drama.

Un conductor desesperado tira de un freno de mano electrónico a una velocidad de 120 km/hora. El automóvil ralentiza inmediatamente la velocidad con un establo, utilizando todo el sistema de frenado.

Algunos YouTubers famosos prueban este truco en varios autos modernos. Casi todo se detuvo de manera segura, excepto algunos que requieren una distancia más larga.

La serie BMW 5 resultó tomar más tiempo cuando se probó. Supuestamente porque el sistema no activa de inmediato cuando se extrae el botón.

Un influencer prueba C7 Corvette con frenos de mano electrónicos. Como resultado, el automóvil se desaceleró perfectamente sin perder el control.

Con estos resultados, se puede decir que los frenos de mano electrónicos pueden ser un salvador cuando el conductor se desmaya o la pérdida de conciencia. Los pasajeros simplemente tiran del botón, y el automóvil se reducirá por sí solo.

Si intenta este truco en el automóvil con un freno manual de mano, los resultados pueden ser peligrosos. Las ruedas traseras pueden bloquearse, hacer un auto deslizante sin control.

Pero a pesar de que parece seguro, probar esto en las carreteras públicas sigue siendo peligroso. Es mejor comprender la tecnología a través de videos de prueba que hacerlo usted mismo.