El complicado regreso de Cristiano Ronaldo al Man United mientras los jugadores hablaban a sus espaldas

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021, pero un comienzo positivo se deterioró rápidamente antes de unirse a Al-Nassr hace tres años.

Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United bajo una nube tras su segunda etapa (Imagen: James Gill/Getty Images)

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United en el verano de 2021 fue heterogéneo: su sensacional regreso fue inicialmente elogiado por sus compañeros como transformador antes de terminar con una nota amarga.

Ronaldo se unió al United por primera vez en 2003 y, ahora con 40 años, aprovechó su primera etapa en Old Trafford para establecerse como uno de los talentos más extraordinarios del fútbol.

Con más de 100 goles para los Red Devils, Ronaldo jugó un papel clave para asegurar tres títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2008 para el United. Al año siguiente se trasladó al Real Madrid, donde disfrutó de una etapa igualmente exitosa, antes de pasar tres años en la Juventus.

Hace poco más de tres años, Ronaldo fichó por el equipo Al Nassr de la Pro League saudita después de dejar el United por segunda vez en noviembre de 2022 tras una controvertida entrevista con Piers Morgan. En la entrevista criticó el estado del club y el trato recibido por el ex entrenador del United, Erik ten Hag.

Durante la primera temporada de Ronaldo en el United con Ole Gunnar Solskjaer, su impacto se sintió claramente dentro del club. El ex portero del United, Lee Grant, incluso contó cómo los jugadores discutieron los cambios positivos que Ronaldo había logrado.

Grant reveló a talkSPORT en 2021: «Para darte un ejemplo del impacto que tiene en el grupo, esto fue el viernes por la noche en el hotel. Entonces, como sabrás, cenas y, por lo general, el viernes por la noche tienes algunas cosas preparadas para hacer trampa. Tienes un poco de crumble de manzana y natillas o un poco de brownie y crema.

Ronaldo pasó por un momento difícil en su regreso a Old Trafford (Imagen: Manchester United FC 2022)

«Te lo digo ya: ni un solo jugador tocó el crumble de manzana y las natillas, ningún jugador fue al brownie porque todos estaban sentados. Uno de los chicos me dijo: ‘¿Qué tiene Cristiano en el plato?’ Es claramente el plato más limpio y saludable que puedas imaginar».

El ex entrenador del United, Michael Carrick, formó parte del cuerpo técnico de Solskjaer cuando el ícono portugués regresó a Old Trafford. Durante una aparición en el podcast Rio Ferdinand Presents, Carrick reflexionó sobre el extraordinario momento que vio a Ronaldo de regreso en Carrington y la atmósfera eléctrica que su llegada creó en el club.

«Sí, estuvo bien», respondió Carrick cuando Ferdinand le preguntó sobre el regreso de Ronaldo. «Quiero decir, hubo un gran revuelo en el vecindario cuando regresó. Fue una sensación increíble en torno a esos juegos, y cuando regresó. Y simplemente verlo de regreso en el edificio fue extraño».

Sin embargo, el mandato de Solskjaer terminó abruptamente en noviembre de 2021, cuando el United optó por nombrar a Ralf Rangnick como su sucesor. Ronaldo se sintió cada vez más frustrado con la situación que se desarrollaba en Old Trafford, una preocupación que luego expresó durante su controvertida conversación con Morgan.

Ronaldo llegó al Al-Nassr hace tres años tras estar exiliado en el United (Imagen: INPHO/Ryan Byrne)

“No sé qué está pasando, pero desde que Sir Alex Ferguson se fue [in 2013]»No vi ninguna evolución en el club. El progreso fue cero», dijo Ronaldo a Morgan.

Quizás el momento más notable que confirmó efectivamente la salida de Ronaldo se produjo durante la victoria del United por 2-0 contra el Tottenham en octubre de 2022, cuando el delantero portugués atravesó el túnel antes del pitido final.

Cuando se le preguntó al central del United, Lisandro Martínez, su opinión sobre el comportamiento petulante y la partida prematura de Ronaldo, su respuesta fue reveladora. «No vi nada», explicó el defensa, antes de añadir: «No lo sé. Sólo estoy disfrutando con la gente, ganamos y eso es importante».

Desde su regreso triunfal como leyenda del club hasta su partida en medio de la controversia, los comentarios de Martínez, que sugirieron que el equipo estaba demasiado absorto en celebrar la victoria como para registrar la ausencia de Ronaldo, coronaron perfectamente el amargo final de la etapa del cinco veces ganador del Balón de Oro en el United.