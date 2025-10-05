El jefe de policía de Chicago prohibió a la policía ayudar a los oficiales de ICE que son atacados – Oficial de Derecho

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Chicago – El jefe de policía de Patrol de Chicago habría prohibido a los oficiales ayudar a los oficiales federales que estaban rodeados por una gran multitud en Brighton Park el sábado.

CWB Chicago informó que el chef de CPD de los oficiales de la ciudad de Patrol Jon Hein ordenó que el área se fuera mientras las tensiones se intensificaron después del tiroteo de una mujer por los agentes fronterizos de Patrouille, dijeron supervisores en el tráfico de radio registrado.

El sábado por la mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense derribaron a una mujer armada en Chicago después de que una multitud enojada intentó atacar a los oficiales. El grupo de agentes realizó patrullas de rutina cerca del 39º lugar y la avenida South Kedzie en el lado sur de la ciudad «cuando fueron atacados y embestidos por vehículos y en cajas fueron presentadas por 10 autos», dijo DHS.

«Los oficiales dejaron su vehículo capturado, cuando un sospechoso trató de desbordarlos, de modo que los oficiales tuvieron que disparar a la defensiva», dijo DHS, quien calificó el incidente «una situación en evolución» y notó que los agentes del FBI estaban actualmente en el sitio.

El sábado por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional identificó a la mujer como Marimar Martínez y dijo que estaba armada con un arma semiautomática y tiene una historia de agentes federales de Doxxing. Ella tomó fuego defensivo de los agentes de la PA y fue despedida del hospital y actualmente está en la preservación del FBI. «

https://www.youtube.com/watch?v=rikxz36fk

Las protestas se rompieron en el área poco después del tiroteo.

El video que circuló en las redes sociales mostró un SUV que replió repetidamente la parte trasera de un camión fronterizo no marcado de Patuarille mientras los vehículos viajaron hacia el sur en Kedzie Avenue, cerca del 36º lugar. Las luces de emergencia del camión se activaron cuando el SUV negro golpeó su parachoques varias veces. Ambos vehículos se apresuraron al sur en el carril opuesto.

Alrededor de las 11.30 am, un supervisor de CPD en los despachadores del distrito de Deering (noveno) instruidos para ‘limpiar’ todas las unidades policiales de la ciudad de la investigación del tiroteo y transferir la escena a las autoridades federales.

«Eso es según el chef», dijo el supervisor.

«¿Eso es por cabeza de qué? ¿Hielo?» preguntó un coordinador.

«Jefe de patrulla, escuadrón», respondió el supervisor, refiriéndose al chef de CPD de la patrulla Jon Hein.

El supervisor señaló que una unidad de CPD permanecería en el escenario para documentar un ascenso de tráfico conectado al incidente. Se encontró un arma de fuego en ese vehículo.

«Y si ella necesita ayuda, definitivamente ayudamos a la nuestra, ¿de acuerdo?» El supervisor agregó. «Si necesita fuentes, le enviaremos lo que necesita».

Poco antes del mediodía, el supervisor ha actualizado el envío: «Sí, según el chef de Patrille, todos nos retiramos. Todas las fuentes de CPD son claras desde la escena en California y Kedzie».

Solo 30 minutos después, los agentes federales pidieron ayuda a CPD cerca del 39º lugar y Kedzie.

Un despachador ha pasado que un agente dijo: «Es uno de los aproximadamente 30 patrulla fronteriza armada, hielo. Están rodeados por una gran multitud de personas [and he is] Solicitud de CPD. No ven armas en la multitud. «

«Si puede ir inmediatamente al 39º lugar y a Kedzie, por favor, y ayuda», insistió el despachador en las unidades que abandonaron la estación. ‘Miro el [cameras]Y hay muchos autos. ‘

Las unidades de CPD respondieron, pero, según la orden de supervisión, algunas cuadras se detuvieron en breve donde los agentes dijeron que estaban rodeados. Unos cinco minutos después se les dijo que se fueran.

«Solo para confirmar», preguntó un coordinador, «dijeron que estaban rodeados de esa gran multitud y le preguntaron a la policía y no enviamos?»

«Una vez más, esas son las órdenes que nos dan», respondió el supervisor.

El tiroteo del sábado marcó al menos la segunda vez esta semana que los supervisores CPD han ordenado a los oficiales que eviten las acciones federales de cumplimiento con ICE. El miércoles, después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza mantuvieron a un hombre en la escena de un ascenso de tráfico en West Side, los oficiales de CPD inicialmente respondieron, pero luego se les dijo que se mantuviera claro.

El Dr. Travis Yates, autor del valiente líder de la policía, dice que las supuestas acciones del liderazgo de CPD representan todo lo que está mal sobre la aplicación de la ley hoy. Yates dijo que a pesar de los sentimientos personales de alguien sobre el Departamento de Seguridad Nacional, obligan a las leyes que el Congreso les ha dado para mantener. Menciona las acciones de los líderes de Chicago no solo horribles, sino también peligrosos para la aplicación de la ley y el público.

«La retórica y el ataque de los oficiales federales de los líderes de Chicago, combinado con el liderazgo de la aplicación de la ley que descuida su propia misión central de seguridad, crea un entorno donde la violencia es suprema», dijo Yates.

Yates dijo que nunca pensó que vería un día en el que una agencia de aplicación de la ley se negaría a ayudar a otra agencia en un incidente de vida y muerte.

Pero de nuevo, esto es Chicago.

«