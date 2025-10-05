Las 10 ciudades más amigables, ¿son Yakarta?

Yakarta, Viva – Explorar kota Nuevo a pie es siempre la mejor manera de conocer la atmósfera y la cultura del local. Además de dar libertad de movimiento, caminar permite a los turistas disfrutar de la arquitectura, los espacios públicos y el ritmo de la vida local real.

Leer también: Gobernador Pramono: Urus Yakarta no es fácil



Sin embargo, la comodidad de caminar depende mucho de la seguridad de la ciudad, incluidas las instalaciones de peatones, la densidad de tráfico y la seguridad pública.

Un estudio reciente de comparar el mercado de análisis de 90 ciudades en todo el mundo en base a puntaje Seguridad peatonal. Este estudio encontró varios lugares destacados como la ciudad más segura para la exploración. pasarela.

Leer también: PDIP dijo que todavía había un desequilibrio de los servicios de salud entre ciudades y áreas remotas.



Esta evaluación considera áreas libres de vehículos, el porcentaje de residentes que usan a pie para actividades, así como la seguridad general. La siguiente es una lista que se resume de Forbes, domingo 5 de octubre de 2025.

10 ciudades más amigables para los peatones

Leer también: Pramono dijo que Yakarta ocupó el puesto 17 de cada 50 ciudades con el mejor transporte del mundo.



Dubai

Aunque Dubai no siempre se conoce como una ciudad ideal para caminar, la ciudad ocupa la primera posición como la más segura para los peatones con un puntaje de seguridad de 83.89.

Se sabe que Dubai tiene alta seguridad y buen espacio público bien mantenido, permite a los turistas y residentes disfrutar de actividades de caminar cómodamente.

Zagreb

La ciudad de Zagreb en Croacia ocupa el segundo lugar con un puntaje de 78.51. Zagreb ofrece muchas áreas peatonales especiales que hacen que las calles informales sean más agradables. Muchos turistas eligen explorar el centro de la ciudad de Zagreb sin tener que usar un vehículo.

Ciudad de Quebec

La única ciudad canadiense en esta lista, la ciudad de Quebec ocupa el tercer lugar con un puntaje de seguridad de 77.58. La ciudad está llena de carreteras rocosas y tablas peatonales que lo hacen ideal para caminar mientras disfrutan de la atmósfera de una ciudad clásica.

Singapur

Singapur se convirtió en el ranking más alto de Asia en esta lista, con un puntaje de 77.36. Además de ser físicamente seguro, también se sabe que Singapur tiene una gran seguridad pública, lo que lo convierte en una ciudad que es cómoda para que los turistas y residentes se muden fuera de la casa.

Zúrich

Zurich en Suiza ocupa la siguiente posición con un puntaje de seguridad de 76.88. La ciudad es famosa por ser vigente fácilmente a pie y tiene un alto nivel de seguridad, para que los peatones puedan moverse sin preocuparse.