Centil Era hace la noche de nostalgia en el tercer día Synchronize Fest

VIVA – Sincronizar festival El tercer día del domingo 5 de octubre de 2025 estuvo lleno de nostalgia. En la etapa dinámica, a partir de las 23:00 WIB, fue el turno de la «era Centil» la que se hizo cargo de la atmósfera. Con un matiz distintivo del pop de la década de 2000 que es ligero, alegre y pegadizo, esta aparición provocó con éxito los dulces recuerdos de la audiencia que creció en esa época.

Leer también: Synchronize Fest 2025 enfatiza que Freeport no está patrocinado por Freeport



La fila de músicas que solían decorar la pantalla y las listas nacionales estaban presentes para traer sus éxitos que eran atemporales. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Aura Kasih, Centil Era en la etapa dinámica de sincronización del festival 2025

Leer también: Elvy Sukaesih prepara una sorpresa en Synchronize Fest 2025, colaboración especial con Tokyo Ska Paradise Orchestra



Inaugurado por Citra Scholastika con «Todo el mundo sabía», la audiencia fue llevada de inmediato en la euforia de la juventud. Seguido por Astrid, que interpretó canciones icónicas, «Make Me The Second».

Shanty realizó «Just Praising» y «Oh Kasih», recordando nuevamente en la era del pop urbano indonesio que había dominado a principios de la década de 2000.

Leer también: Una década del festival de sincronización, la celebración de la música indonesia a través de la colaboración y lsquo; Cross & rsquo; Con espacio



Luego, continuó con ella con la canción «Jomblowati» que inmediatamente hizo que la audiencia cantara juntos.

Sin olvidar, Naykilla trajo «Salt & Honey», T2 consolado con «¡OK!» Y «vergüenza», así como el dúo de Viral SINTA y JoJo que encendieron el espíritu con «Schole Poison».

Para concluir, Pinkan Mambo trajo una hilera de canciones emblemáticas como «Don’t Tell a nadie», «Amigos pero íntimos» y «Land Crocodiles», lo que hizo que la audiencia se disolviera en nostalgia hasta el final.

La aparición de la «Era Centil» duró hasta alrededor de 00.30 WIB y se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la noche Synchronize Fest 2026.

Synchronize Fest 2025 Uniendo con éxito la generación cruzada a través de la música, y esta noche nostálgica es una prueba de que la era de Cenet nunca había terminado.