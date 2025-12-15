Delhi ordena clases en línea para estudiantes de guardería a quinto grado a medida que empeora el AQI







El Delhi El gobierno anunció este lunes la suspensión de clases presenciales para estudiantes desde infantil hasta quinto grado debido al aumento del Índice de Calidad del Aire (ICA) en la capital nacional, informó la ANI.

Hasta nuevo aviso, los estudiantes de estos grados deberán asistir a clases en línea. El gobierno ha enfatizado que todas las escuelas deben seguir estrictamente esta orden e informar a los padres de inmediato.

Continúan las clases para alumnos mayores

Las clases para estudiantes de sexto grado en adelante continuarán según las instrucciones emitidas previamente. No hay cambios para los estudiantes mayores, pero se recomienda a las escuelas que controlen la calidad del aire y garanticen que se implementen medidas de seguridad.

La medida se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la contaminación del aire en Delhi y su impacto en la salud de los niños. El gobierno ha instado a los padres y a las escuelas a tomar precauciones para proteger a los estudiantes de los efectos adversos de la mala calidad del aire.

Debido al aumento del AQI (índice de calidad del aire) en Delhi, se han suspendido las clases fuera de línea para estudiantes desde la guardería hasta la clase 5. Las clases online serán obligatorias para estos grados hasta nuevo aviso. Las clases para los grados 6 y superiores continuarán según lo emitido anteriormente…

Delhi luchó contra los humos tóxicos el domingo cuando la calidad del aire cayó a la categoría «severa» con una lectura de 459, según la Junta Central de Control de la Contaminación, informó la agencia de noticias PTI.

Una gruesa capa de niebla tóxica cubrió la ciudad durante la noche, dejando a la gente sin aire.

El ICA promedio de Delhi sube a 461

Según datos publicados por la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice de calidad del aire (ICA) promedio de Delhi subió a 461 a las 7 am del domingo, frente a 431 registrados el día anterior. Las alarmantes cifras subrayaron la profundización de la crisis de calidad del aire que afecta a la capital nacional.

Las 40 estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Delhi informaron lecturas en la categoría «severa», y varias ubicaciones se acercaron al límite máximo mensurable. Rohini surgió como una de las zonas más afectadas, registrando un ICA de 499, seguida de cerca por Bawana con 498. Vivek Vihar informó 495, mientras que Ashok Vihar y Wazirpur registraron niveles de ICA de 493 cada uno. Narela registró 492 y Anand Vihar se situó en 491.

Otras partes de la ciudad también siguieron muy contaminadas. ITO registró un AQI de 485, Mundaka 486, Punjabi Bagh 478, Nehru Nagar 476 y tanto Chandni Chowk como Okhla registraron lecturas de 470, lo que refleja una contaminación generalizada y persistente en toda la ciudad capital.

La crisis de la calidad del aire no se limitó sólo a Delhi, ya que varias ciudades de la Región de la Capital Nacional (NCR) también informaron niveles de contaminación peligrosamente altos.

Noida registró un AQI de 470, lo que la sitúa firmemente en la categoría «grave», mientras que Ghaziabad seguido de cerca con un AQI peligroso de 460. La calidad del aire de Gurugram se mantuvo en la categoría «muy pobre» con 348, mientras que Faridabad registró un AQI comparativamente más bajo, pero aún preocupante, de 220, clasificado como «malo».

Según el CPCB, un índice de calidad del aire (ICA) entre cero y 50 se considera «bueno», entre 51 y 100 «satisfactorio», entre 101 y 200 «moderado», entre 201 y 300 «malo», entre 301 y 400 «muy malo» y entre 401 y 500 «severo».

La temperatura mínima se sitúa en 8,2 grados centígrados

En cuanto al clima, la temperatura mínima se estableció en 8,2 grados Celsius, 0,4 grados por debajo del promedio de la temporada, y la temperatura máxima probablemente rondará los 24 grados Celsius, informó PTI.

El humedad relativa A las 08.30 horas era del 100 por ciento, informó el IMD.

(Con aportes de ANI y PTI)









