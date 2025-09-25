Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

El ex director del FBI que fue despedido por Donald Trump en 2017 se enfrenta a una posible acusación federal, ya que los funcionarios pesan si tienen que tomar acusaciones de que mintió al origen de los FBI Trump, según el FBIS Trump. Se dice que los fiscales públicos en el Distrito Este de Virginia están preparando a un gran jurado para considerar el caso en los próximos días, con un estado de limitaciones de cinco años que caducará el próximo martes.

El Ministerio de Justicia solo necesitaría una razón probable para garantizar una acusación de un gran jurado, aunque proteger una condena requeriría que las acusaciones se demostraran sin dudas razonables.

Comey dirigió la oficina de 2013 a 2017 y se convirtió en una figura central en batallas partidistas durante las elecciones de 2016 y sus consecuencias. Sería el primer director del FBI en los tiempos modernos acusado de un delito.

Comey no ha comentado públicamente sobre los informes y el Ministerio de Justicia se ha negado a comentar.

Los ex funcionarios de Trump, Steve Bannon y Peter Navarro, fueron acusados ​​de desprecio del Congreso bajo el gobierno de Biden porque no cumplen con una citación para testificar, y ambos cumplieron tiempo de prisión federal. Esos cargos no tenían precedentes en ese momento, porque el abogado -general de Eric Holder no había proporcionado documentos al Congreso y no se presentaron cargos.