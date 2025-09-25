Kharghar Gurdwara señala el primer convoy de alivio de Rs 1 crore para inundaciones de Punjab







El primer lote de materiales de alivio de inundación por valor de Rs 1 núcleo fue señalado del Gurdwara Kharghar en Navi Mumbai el jueves a Punjab.

La ceremonia de partida comenzó con un `Ardas (oración), invocando bendiciones divinas para el éxito de este esfuerzo humanitario vital.

La iniciativa fue llevada a cabo por los voluntarios de las inundaciones del equipo de alivio de los puentes. Un equipo estará en el terreno en Dera Baba Nanak, una de las áreas peor afectadas por las inundaciones en Punjab, los días 1 y 2 de octubre, para comenzar la distribución. En la primera fase, 500 familias afectadas por las inundaciones recibirán kits de alivio doméstico especialmente curados. Cada kit incluye un colchón con cubierta, una sábana de lana con dos almohadas, una manta, ropa y utensilios básicos, artículos seleccionados para satisfacer el refugio urgente y las necesidades de supervivencia.

Coincidir con Dussehra El 2 de octubre, el equipo pasará el día con las familias afectadas para marcar simbólicamente un nuevo comienzo, ofreciendo no solo ayuda, sino también solidaridad y apoyo emocional.

Hasta ahora, se ha movilizado más de Rs 1 crore en contribuciones para la misión en curso de alivio de inundaciones de Punjab. La segunda fase de distribución comenzará desde Khadoor Sahib a las 8 am el 1 de octubre, con Padma Shri Sant Baba Sewa Singh. Los convoyes de ayuda luego procederán a otros distritos afectados por las inundaciones en Punjab el 2 de octubre, lo que garantiza un alcance más amplio para las familias que aún necesitan asistencia urgente.

El alivio del equipo cambiará el enfoque al apoyo de recuperación a largo plazo, incluido el suministro de diesel, semillas, pesticidas y medicamentos para ayudar a revivir la agricultura, el sustento primario de la región. El apoyo de reconstrucción para casas completamente dañadas también está planeado para ayudar a restaurar la dignidad y la estabilidad a las familias desplazadas.

«Esta misión no se trata solo de proporcionar alivio, sino de restaurar la esperanza y la dignidad», dijo Bal Malkit Singh, presidente de Team Relief – Inundaciones de Punjab y coordinador de la Asociación Sikh Maharashtra. «Juntos, podemos asegurarnos de que Punjab vuelva a subir, más fuerte y más unido», agregó.

Se ha hecho un llamamiento a las personas, organizaciones y simpatizantes de todo el país para presentarse y apoyar este esfuerzo continuo de Sewa, asegurando que no se quede atrás una familia afectada.





