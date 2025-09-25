Kim Hee Chul Super Junior reveló que Sasaeng había sido aterrorizado hasta dejar las almohadillas en el dormitorio

VIVA – Super Junior es conocido como una de las legendarias bandas de niños de Corea del Sur que tiene una gran base de fanáticos. Sin embargo, esta popularidad aparentemente también tiene un lado oscuro que rara vez es conocido por el público. Recientemente, Kim Hee ChulUno de los miembros súper junior, desmantelando la terrible experiencia que experimentó debido al terror de los fanáticos de Sasaeng que eran demasiado límites.

Leer también: Hablando de matrimonio, Kim Hee Chul Super Junior quiere una recepción a escala de estadio



El 24 de septiembre, el canal de YouTube de Yoon Il-Sang lanzó el último episodio titulado «If You Were Again: Super Junior vs. 100 multimillonario Bachelor-Kim Hee Chul Part 2» En el video, Hee Chul le dice honestamente la experiencia oscura cuando la popularidad de Super Junior está en la cima. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Hay una correa CVT hecha de Kevlar en iMOS 2025



Hee Chul decidió no llamarlos «fanáticos de Sasaeng», sino solo «Sasaeng» para enfatizar cuán extremo es su comportamiento. Reveló cómo el obsesivo grupo de admiradores lo estaba persiguiendo en todas partes, incluso a las calles estrechas.

«Persiguieron mi auto en el grupo. Una vez que me puse en un pequeño callejón, golpeando su taxi, incluso tuvo una pelea», fue citado por Kbizoom el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: IKN estaba programado para ser la capital de la ciudad política para 2028, por lo que esta es la respuesta del autobús principal de Oikn



Lo que más se enojaría a Hee Chul fue no solo el Sasaeng, sino también un taxista que estaba involucrado. Según él, muchos conductores que usan deliberadamente a los jóvenes fanáticos del extranjero instalando tarifas irrazonables.

«Hay quienes cobran hasta 5 millones ganados solo por unos minutos de viaje. Cuando reprendiendo, incluso se ríen de mí, realmente me molesta», dijo.

Para Hee Chul, a pesar de que Sasaeng es muy peligroso, los adultos que realmente fomentan que el comportamiento es mucho peor.

La confesión de Hee Chul fue aún más sorprendente cuando me contó cómo Sasaeng se atrevió a entrar en el dormitorio (dormitorio) de Super Junior. No solo ingresaron sin permiso, sino que también tomaron fotos como prueba y las difundieron en Internet. Peor aún, hay quienes dejan deliberadamente las almohadillas en la habitación.

«No es solo una perturbación, sino realmente terror», dijo.

A pesar de experimentar muchas experiencias traumáticas, Hee Chul enfatizó que todavía le encantaban los verdaderos fanáticos. Siempre les recordaba a los fanáticos que mantuvieran el orden, especialmente cuando dan la bienvenida a artistas en el aeropuerto.

«Si alguien está herido, todos están sufriendo. No quiero que mis fanáticos se lastimen», dijo.

Esta sorprendente confesión fue inmediatamente en el centro de atención. Muchos fanáticos expresaron su ira en las redes sociales y pidieron a las partes relacionadas que brindaran una protección más estricta a los artistas de la amenaza de Sasaeng.