El capitán del sheriff de Hillsborough es despedido mientras se amplía la investigación sobre trampas académicas: abogado

TAMPA, Florida – La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO) despidió al Capitán Zuleydis «Zuly» Stearns en medio de una creciente investigación interna sobre presuntas trampas académicas relacionadas con la capacitación de liderazgo, la última de una serie de salidas de alto nivel en la agencia. Según el Tampa Bay Times, la oficina del sheriff también confirmó el despido del capitán Marvin Johnson como parte de la misma investigación.

Stearns, quien supervisó el departamento de comunicaciones y registros de HCSO, y Johnson, subcomandante de operaciones de patrulla, fueron despedidos la semana pasada mientras los investigadores continuaban investigando si el personal superior había recibido asistencia indebida para completar las asignaciones del programa de desarrollo profesional. Un portavoz de HCSO dijo que la agencia no haría más comentarios mientras la investigación interna permanezca activa.

El escándalo salió a la luz por primera vez en julio, cuando la oficina del sheriff recibió un aviso que alegaba que el entonces subjefe Anthony Collins había pagado a alguien para que ayudara con los cursos en la Academia Nacional del FBI. El sheriff Chad Chronister dijo que la oficina del sheriff recibió el correo electrónico de la esposa de Collins.

Collins renunció a los pocos días cuando el sheriff Chad Chronister inició una investigación interna. Según Chronister, Collins reconoció haber recibido importante ayuda externa en sus tareas antes de dimitir.

Las consecuencias se intensificaron este mes cuando el coronel Christopher Rule y el coronel Michael Hannaford renunciaron en respuesta a la investigación.

Los funcionarios locales no han detallado los cargos específicos contra cada individuo, ni han dicho cuántas clases o asignaciones están bajo escrutinio. Tampoco está claro si los hallazgos se remitirán a agencias externas de acreditación o capacitación policial más allá de la Academia Nacional del FBI, a la que se notificó cuando comenzó la investigación este verano.

La agencia solo ha dicho que la investigación está en curso y que se divulgará información adicional según sea necesario.