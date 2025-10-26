Sometidos a una remontada coreana, Fajar/Fikri no lograron ganar el Abierto de Francia de 2025

VIVA – dobles masculinos de Indonesia, Dawn Alfián/Muhammad Shohibul Fikri, tuvo que conformarse con terminar en segunda posición en la prueba Abierto de Francia 2025.

Lea también: Fajar/Fikri desafían a Malasia en las semifinales del Abierto de Francia hoy, ¡tenga en cuenta el calendario!



En el partido final que tuvo lugar en Glaz Arena, Francia, el domingo 26 de octubre de 2025 por la noche WIB, Fajar/Fikri se rindieron ante el primer favorito de Corea del Sur, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, con un marcador de 21-10, 13-21, 12-21.

Aunque no lograron alcanzar el podio más alto, la actuación de Fajar/Fikri aún merece reconocimiento. Pudieron aparecer presionando desde el inicio del primer juego con un ritmo rápido y variaciones de ataque agudas.

Lea también: Fajar/Fikri son los únicos representantes de Indonesia en las semifinales del Abierto de Francia de 2025



En el primer juego, Fajar/Fikri parecían confiados. Después de estar 2-3 detrás, la pareja apodada The Fajri se levantó y se adelantó 6-5.

Incluso dejaron atrás a sus oponentes gracias a una combinación de una defensa sólida y los poderosos y precisos golpes de Fikri, liderando 11-6 en el primer intervalo.

Se siguió mostrando un juego agresivo hasta que finalmente el primer juego se cerró con una aplastante victoria de 21-10 para la pareja indonesia.

Al entrar en el segundo juego, la pareja coreana comenzó a encontrar su ritmo. Fajar/Fikri tuvieron tiempo de alcanzar el 6-8, pero Kim/Seo parecieron más tranquilos y lograron cerrar el intervalo 11-6.

Después del descanso, la pareja indonesia intentó superar los duros golpes de Fajar, que superaron a Kim en varias ocasiones. Desafortunadamente, sus propios errores mantuvieron alejados a Kim/Seo nuevamente y cerraron el segundo juego con un marcador de 21-13.

Lea también: Calendario de los tres representantes de Indonesia en los cuartos de final del Abierto de Francia de 2025: Sabar/Reza y Fajar/Fikri Challenge Malaysia



En el tercer juego, Fajar/Fikri parecieron perder impulso. Al inicio del partido perdían 3-10.

Aunque tuvieron tiempo de reducir la distancia mediante un juego inteligente en la red, la pareja coreana pareció muy disciplinada y eficiente en el control del ataque.

Kim/Seo finalmente cerraron el partido con una victoria 21-12, asegurando el título. Abierto de Francia 2025 cayó en sus manos.

Aunque no lograron convertirse en campeones, este resultado muestra que Fajar/Fikri todavía están en el nivel de élite mundial. Pudieron llegar a la final y eliminar a varios cabezas de serie a lo largo del torneo.

Mientras tanto, Kim Won Ho/Seo Seung Jae confirmaron su dominio como uno de los mejores dobles masculinos del mundo en este momento.