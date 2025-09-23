El bienestar y la resiliencia de los oficiales son fundamentales para la 5ta Cumbre anual de supervivencia de la ley nacional – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

Las Vegas, Nevada – The Wounded Blue, una organización nacional sin fines de lucro que apoya a los operadores de aplicación de la ley heridos y discapacitados, comenzó su quinta anual Cumbre de supervivencia nacional para la aplicación legal Nevada continúa en Las Vegas Jueves 25 de septiembre. La cumbre de cuatro días de este año se dedica al bienestar y la resiliencia de los oficiales y ofrece a los oficiales de policía de todo el país una oportunidad incomparable para obtener capacitación crítica en supervivencia emocional, financiera, física y profesional. En una era en la que los oficiales de primera línea se enfrentan a un estrés y peligros sin precedentes, la cumbre de supervivencia quiere equipar a los oficiales con las herramientas para sobrevivir no solo a sus carreras para las fuerzas del orden, sino prosperar en ella.

En un importante apoyo al apoyo, Morgan Langey, productor ejecutivo del icónico programa de televisión AgentesJunto con un donante anónimo, el financiamiento proporcionado al oficial de la ley en Estados Unidos en línea con el servicio o sufre de TEPT/PTSI, y su esposo, para asistir a la cima de forma gratuita. Este gesto sin precedentes ha eliminado las barreras financieras para muchos, de modo que aquellos que necesitan estos recursos tienen el acceso más completo.

«Hemos estado trabajando junto con oficiales de policía en esta nación durante más de tres décadas y hemos visto las consecuencias de las lesiones físicas y emocionales. No podemos estar más orgullosos que trabajar con el azul herido para curar a los que han sacrificado tanto», compartimos Morgan Langey, productor ejecutivo de Lane Productions y productor de programas de televisión icónicos.

«En el azul herido vivimos en el credo ‘nunca lo olvidamos, nunca solo'», dijimos Teniente Randy Sutton (Ret.), Fundador de The Wounded Blue, que organizará el evento y entregará la dirección de apertura. «Esta parada de supervivencia se trata de supervivencia emocional y pluma de aplicación de la ley. Ahora nuestros hermanos y hermanas en azul tienen que saber que no solo están en sus luchas. Reúnemos los mejores espíritus y corazones en el bienestar de los oficiales, para que todos los asistentes se están ampliando no solo para sobrevivir al trabajo, sino que florecen afuera».

La quinta cumbre anual de supervivencia convoca a algunos de los instructores y oradores de la ley más respetados del país, con presentaciones principales a través de Capitán Tom Rizzo con el seminario ‘Torre de marfil’, Sargento John Kelly (Ret.) Anfitrión del podcast ‘A veces los héroes necesitan ayuda’, ayuda, Dr. Trevor Wilkins: The Angry Viking Therapist ™» Sargento John MattlyAutor de ’12 segundos en la oscuridad ‘ Doug WhiteAutor de ‘Ocultar en la vista ordinaria’, FinancialCop’s Hija muescay el equipo de hombre y mujer de Nicole y Marc Junkerman ¡Y muchos otros!

En el curso de la conferencia, los presentes participarán en más de una docena de sesiones con expertos relacionados con temas, que van desde la recuperación del trauma y el interés familiar hasta la fortaleza financiera e incluso la reforma de la policía.

Las sesiones notables incluyen ‘efectos positivos en el campo de la policía’, una discusión orientada al futuro sobre la construcción de un cambio positivo dentro de los departamentos y el ‘declive impulsado por el deber’, que aborda el peaje físico y mental de una carrera en la aplicación de la ley y las estrategias para combatirlo. La agenda también contiene eventos interactivos de soporte entre pares, como las populares ‘entrevistas de fogata’, donde los oficiales comparten historias personales sobre supervivencia y esperanza en un entorno confidencial de apoyo.

La cumbre de supervivencia está abierta a todos los agentes de la ley activos y retirados, así como a los líderes policiales, cónyuges y partidarios de sus compañeros. La inscripción de la conferencia incluye acceso a todas las sesiones de capacitación y conversaciones principales, con desayuno y almuerzo todos los días. La ubicación del host para 2025 es el Palace Station Hotel & Casino en Las VegasDonde los presentes pueden beneficiarse de alojamientos especiales.

El registro aún está abierto a la quinta parada anual de supervivencia nacional de la aplicación de la ley. El azul herido insta a los oficiales, agencias y simpatizantes a registrarse hoy y a ayudar a correr la voz sobre este evento vital. Para obtener más información o para registrarse en TheWoundedBlue.org/SumMit. Únase a nosotros en nuestra misión de cambiar la cultura de la salud mental en la policía. «Nunca olvides, nunca solo».

Sobre el azul herido:

El azul herido es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro que se centra en mejorar la vida de los agentes de la ley heridos y discapacitados. The Wounded Blue, fundado por el teniente Randy Sutton (ret.), Ofrece el soporte de pares, la educación, la ayuda financiera y la defensa legislativa para los oficiales que duelen en la fila. La misión de la organización es garantizar que aquellos que han servido a nuestras comunidades «nunca sean olvidadas, nunca solas» ofrecen esperanza y medios críticos para los oficiales lesionados y sus familias cuando más necesitan esto. Llame al 833-TWB-Talk (892-8255) o visite theWoundedBlue.org para obtener más información.

Acerca de Randy Sutton:

Randy Sutton es un veterano de la policía de 33 años y un comentarista de medios conocido a nivel nacional sobre temas de aplicación de la ley. Sirvió durante diez años en el Departamento de Policía de Princeton New Jersey y 23 años en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas que se retiró del rango de teniente. Es reconocido como uno de los oficiales más decorados en la historia de LVMPD, con precios de coraje, servicio comunitario, servicio ejemplar y varios precios de ahorro de vida. También es el anfitrión del podcast ‘A Cop’s Life’.

Ha capacitado a miles de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos sobre el tema de la ‘vigilancia para honrar’, y fue reconocido por el Presidente de los Estados Unidos mientras recibía el premio ‘Puntos de Luz’. Es autor de ‘True Blue Police Stories de aquellos que han vivido’, ‘una vida de un policía’, ‘True Blue to Servir y Protect’ y el libro de bestseller de Amazon #1 ‘El poder del legado, los héroes personales de las personas más inspiradoras de Estados Unidos «. Su libro más reciente ‘Rescating 9-1-1: The Fight for America’s Safety’ se lanzó el 31 de marzo de 2025. Randy a menudo aparece en las redes de noticias con respecto a los eventos actuales de la aplicación de la ley. Para obtener más información, visite randysuttonspeaks.com.

Si está en una crisis y necesita ayuda inmediata, llame:

+ 1-833-Mon Talk

+1-833-892-8255

de SMS «Azul» a +1-877-810-0911