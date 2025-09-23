Angourie Rice en una delgada alegoría mística

«Escabullirse«Comienza con intertítulos que lo anuncian como una historia de» dos princesas «. Las trampas implícitas de cuentos de hadas son apropiados para esta película pesada de metáfora. Clement Virgo Adapta, con Tamara Faith Berger, la novela de no ficción «robar hogar» de Karolyn Smardz Frost. El libro exploró la relación entre un esclavo escapado y su amante, a quien conoció cuando ambos eran niñas. La película de Virgo toma esa premisa y la reinventa como una alegoría psicológica retorcida, cargada de temas pesados. Pero «robar» resulta más gratificante para descifrar después que sentarse.

Sin establecer el tiempo o el entorno geográfico, la película sigue a Cecile (Mallori Johnson), una joven del Congo que huye de la guerra en su país de origen y llega como refugiada acogida por una familia blanca que vive en una extraña mansión grande. Ahí se convierte en la compañera de Fanny (Amourie Rice), una niña de su edad que parece extremadamente ingenua en contraste. Cecile es mundano y ha visto su parte de la tristeza, mientras que Fanny ha sido enclaustrado en este elaborado viejo castillo bajo la atenta mirada de una madre y una abuela excéntrica sobreprotectora. Las diferencias entre Cecile y Fanny, en la raza y en la madurez, se convierten en la razón por la que ambos están fascinados y repelidos entre sí.

Cuando Fanny comienza a imitar a Cecile, usar su ropa, recoger sus modales, la película recuerda películas de personalidades dobles como «Persona» o incluso la «mujer blanca soltera» más schlocky, solo aquí con matices raciales agregados. Cuando Fanny usa los trajes afro futuristas de Cecile, los temas exploraron que abarcan la apropiación cultural. La película permite sabiamente a la audiencia disfrutar de estos temas y no presiona con ellos con un diálogo obvio.

Pero «robar» nunca construye un verdadero conflicto psicológico entre sus dos pistas. Cecile comienza una relación humeante con el hijo del jardinero de la mansión (Idrissa Sanogo Bamba) a quien Fanny tenía los ojos. Entonces, todos estos temas considerables que la película estaba tratando de explorar terminan aumentando a poco más que una trama rudimentaria de los celos sexuales.

Hay otros elementos más exitosos en la construcción del mundo de esta tierra de fantasía, que se parece a varias realidades históricas. Se podría argumentar que la película se desarrolla en un pequeño país europeo a mediados del siglo XX, o en el sur contemporáneo de los Estados Unidos, o incluso en un lugar futurista pero desconocido. Las costumbres políticas, sociales y raciales de este lugar están en conjunto con las actitudes actuales de la crisis migratoria en América del Norte y Europa. Hay motivos visuales y trajes africanos que insinúan temas de colonización y apropiación cultural.

Sin embargo, insinuar es todo lo que hace «robar». Sigue siendo difícil de alcanzar, nunca enfrenta ninguno de estos temas de frente. Hay una diferencia entre tratar de comenzar una conversación al no declarar lo obvio y mantenerse tan opaco que un diálogo nunca comienza. «Robar» se inclina hacia este último. Johnson tiene una presencia de pantalla terrosa que contrasta bien con el Ingue de la princesa de hielo de Rice. Los actores pueden dar vida al diálogo abstracto mientras construyen tensión y afecto creíble entre sus personajes. El personaje de Johnson tiene más que hacer, por lo que sigue siendo intrigante en todo momento; Fanny no tiene mucho arco, por lo que el arroz tiene que seguir repitiendo las mismas notas.

Al final, «Robar «se siente incompleto: un conjunto de ideas e imágenes evocadoras que nunca cohesen una narrativa dramática resonante. Incorporación.