Tom Holland volverá a filmar la próxima semana después de que la lesión en la tarea del cerebro sea leve

VIVA – La última noticia proviene del mundo de Marvel. Joven actor Tom HolandaSegún los informes, el personaje principal de Spider-Man tuvo que tomar un descanso temporal después de sufrir una lesión durante el último proceso de rodaje de películas titulado Spider-Man: nuevo día. El incidente ocurrió el viernes pasado e hizo que la producción se detuvo.

Según los informes, Tom Holland experimenta un cerebro suave concurrente, según lo informado por The Hollywood Reporter. En aras de la seguridad, el equipo de producción y Sony acordaron dejar de disparar durante una semana. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Esta decisión se considera más segura que forzar el disparo sin la presencia del actor principal. Aun así, el estudio aseguró que el calendario de lanzamiento de la película establecido el 31 de julio de 2026 continuara funcionando según el plan.

A pesar de experimentar concreto cerebral leve, la condición de Tom Holland se informó bien. Incluso tuvo la oportunidad de asistir al evento de caridad The Brothers Trust el sábado, la base que realiza con sus hermanos. Esto hace que los fanáticos sean un poco aliviados porque muestra que la condición es bastante estable y no demasiado preocupante.

Película Spider-Man: nuevo día Dirigido por Destin Daniel Cretton, quien anteriormente era conocido a través de su trabajo Shang-chi y la leyenda de los diez anillos y serie Wonder Man próximo.

Además de Tom Holland, esta película también cuenta con viejas caras que ya están familiarizadas con los fanáticos de Spider-Man. Zendaya nuevamente jugó el papel de MJ, mientras que Jacob fue cancelado como Ned. No solo eso, algunas de las grandes estrellas Marvel también se animaron, como Mark Ruffalo como Hulk y Jon Berthal como Punisher.

Curiosamente, hay nuevas estrellas adicionales en esta película. Sadie hundido de Cosas más extrañas y Tramell Tillman de Ruptura se unirá. El actor Michael Mando también volvió a jugar el personaje de Scorpion, que apareció por primera vez en Spider-Man: Homecoming 2017.

La colaboración entre Sony y Marvel Studios continúa en esta última película, al igual que tres películas. Araña Anteriormente protagonizada por Tom Holland. Popularidad cinematográfica Araña La versión de Holanda es realmente extraordinaria. Película de ninguna manera a casa (2021) incluso se convirtió en la mejor película de todos los tiempos para Sony con ingresos que alcanzaron 1.91 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras Lejos de la casa (2019) registra la historia como una película Araña Primero el número 1 mil millones de dólares.

Con la composición de los jugadores estrella y el apoyo completo de Marvel y Sony, Spider-Man: nuevo día Se predice que cosechará un gran éxito, a pesar de que fue limitado por un pequeño incidente que sucedió al actor principal.