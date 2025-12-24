Doctif nombró a un sospechoso, pero la policía todavía está intentando mediar con Richard Lee

Jacarta – Médico detective (doctorado) también conocido como dr. Samira está lista para ser sospechar caso contaminación buen nombre a través de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE).

Así lo confirmó el jefe adjunto de la Unidad de Investigación Criminal (Wakasat Reskrim) de la policía metropolitana del sur de Yakarta, comisionado Dwi Manggala Yuda, como parte a cargo del caso.

«El manejo del caso en nombre de la Dra. Samira pasó a la etapa de investigación y se nombró a un sospechoso el 12 de diciembre de 2025», dijo a los periodistas en Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Dwi afirmó que este caso está relacionado con una presunta difamación según lo dispuesto en el artículo 27A de la Ley ITE. Aunque han identificado a un sospechoso, la policía sigue priorizando los esfuerzos de mediación. entre ambos lados.

La policía ha enviado una citación al periodista, Dr. Richard Lee y la dra. Samira asistirá al proceso de mediación en la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta.

«Por el momento convocaremos a ambas partes para una mediación. Hemos pospuesto la citación hasta el 6 de enero de 2026», dijo.

Añadió que si dentro del plazo ambas partes no asisten a la mediación, los investigadores continuarán el proceso legal citando al sospechoso.

«Si después del 6 de enero no hay presencia de ambas partes, entonces citaremos al sospechoso», dijo.

En cuanto a la detención, la policía confirmó que no detendrían al sospechoso porque la amenaza criminal en el artículo conlleva una pena máxima de dos años de prisión. El sospechoso debe informar.

El punto principal que hizo que Richard Lee objetara fue la acusación relativa a su permiso de práctica. Se dice que el médico difundió información de que Richard Lee trabajaba ilegalmente en una de sus clínicas.

Durante el proceso de investigación, la policía interrogó a 22 testigos para fortalecer las pruebas del caso.

Anteriormente se informó que el doctor estaba siendo vigilado por presunta difamación. Así lo reveló el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya en ese momento, el comisario de policía Ade Ary Syam Indradi.

Se presentó un informe a la policía de Metro Jaya. El informe fue recibido con el número LP/B/779/III/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA de fecha 6 de marzo de 2025. Los reporteros fueron AM y RG.