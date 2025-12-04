Carta urgente a las fuerzas del orden y sus familias – abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Es hora de devolver la esperanza y la curación a los oficiales dañados, las relaciones destrozadas y las familias desesperadas que luchan en una guerra silenciosa. Considera esto tuyo llamada de atención.

Se han perdido demasiadas vidas, relaciones y familias. Mucha más gente simplemente aguanta.

Dejemos de mentirnos a nosotros mismos. La vida policial no sólo es estresante. Puede ser una fuerza destructiva que erosiona silenciosamente a los oficiales y sus familias desde adentro, y una guerra que nadie admite haber peleado hasta que pierde. Puede destruir matrimonios, robar identidades, reconfigurar personalidades y destruir vidas y hogares enteros.

Y mientras algunos ven el uniforme y vitorean al héroe, su familia ve las consecuencias y paga los costos.

Si todavía estás leyendo, sentirás exactamente lo que estoy diciendo. El cierre emocional, la irritabilidad, el entumecimiento y el distanciamiento. La versión de un policía, cónyuge y padre que llega físicamente a casa pero es emocionalmente inaccesible. La verdad es cruel.

La identidad para la que hemos sido entrenados, el agente invencible, endurecido y emocionalmente vacío, puede destruirnos a nosotros y a todos los que amamos, y lo hará. Y, sin embargo, nos aferramos a ello como si fuera todo lo que tenemos, sabemos y necesitamos. Pero no lo es. Es algo completamente diferente.

Es el ancla que nos arrastra a nosotros y a nuestras familias bajo el agua. A los oficiales se les enseña a ser inquebrantables, impasibles y blindados. Los cónyuges se ven obligados a ser fuertes, firmes y pacientes incluso cuando sus familias se desmoronan silenciosamente. Y juntos, sin siquiera pretenderlo, nosotros, los oficiales, nuestros cónyuges y nuestras familias, nos volvemos expertos en el sufrimiento silencioso.

Tu pareja verá el cambio mucho antes que tú. Sienten la distancia. Sienten que te resbalas. Sienten el apagón emocional. Y sí, están aterrorizados. Aterrorizados de perderte físicamente, pero más a menudo, aterrorizados porque ya te han perdido emocionalmente.

Todos están exhaustos, doloridos y fingen mientras intentan mantener la calma. La familia pende de un hilo. Y la verdad es que ese cable deber romper, eventualmente. ¿Por qué? Todo se reduce a un problema que está en la raíz de todo. Es una cuestión de identidad. Eso es todo. Y sólo hay una pregunta que lo aclara todo y una solución que ayuda al oficial a avanzar. Una solución, una respuesta, para cambiar todo.

Oficiales, todos los días perdemos partes de nosotros mismos mientras pretendemos no estar afectados. Perdemos nuestra capacidad de conectarnos, sentir, amar y ver la verdad de lo que sucede en nuestros propios hogares. Tu trabajo, educación y enfoque actual no te ayudan a sobrevivir tu vida. propio vivir.

Tu posición, la insignia, la carrera, ese no es el problema. Ni siquiera tu jefe, el departamento o la profesión. Aunque son un blanco fácil para los agentes, que en ocasiones pueden actuar como víctimas.

es el identidad. La armadura interna. La barricada emocional. La persona que rechaza la vulnerabilidad, la ayuda y la conexión. La persona para la que fuiste entrenado no es compatible con un matrimonio saludable, una familia pacífica o una vida significativa. Y si se niega a afrontarlo, usted y su familia pagarán el precio.

Esposos, no se lo están imaginando ni están reaccionando de forma exagerada. No eres débil porque quieras más. Se le ha pedido que sostenga una casa construida sobre los cimientos inestables de una identidad fracturada. Se espera que usted permanezca fuerte, paciente y tranquilo, mientras continúa riendo durante una tormenta que puede destrozar a su familia.

Pero no se puede salvar a alguien que se niega a reconocer que se está ahogando. No se puede vivir en una casa donde hay que traducir el silencio y esquivar las explosiones emocionales. No puedes soportar el peso de alguien que no se quita la máscara el tiempo suficiente para ver que no sólo se está destruyendo a sí mismo, sino también a tu familia.

Tu dolor, frustración, miedo y agotamiento son reales. Fingir que no existen sólo aumenta el daño. No eres egoísta porque exiges un cambio, luchas por salvar a la familia que poco a poco se te escapa de las manos.

La solución es sencilla. Pero el precio es alto. Será necesaria una transformación total. Y nada cambiará hasta que la pregunta sobre la identidad sea respondida con confianza.

No se puede curar ‘un poquito’. No se soluciona con unas vacaciones, una escapada de fin de semana o una cita inspiradora. No puedes seguir aferrándote a la personalidad que está diseñada para mantenerte vivo en las calles y que destruye todo en casa.

La vieja identidad, construida sobre la opresión, el silencio y el cierre emocional, debe desaparecer. Está desactualizado. Es corrosivo. Y te quita todo y todo lo que amas.

Si quieres sobrevivir con tu matrimonio, propósito, significado y dirección intactos, la antigua identidad debe morir, y tú también. debe conviértete en alguien nuevo. Tú poder vuelva a estar completo, reconstruya sus relaciones y recupere su vida sin dejar de ser el oficial del que está orgulloso de ser.

Tú, tu familia y tu vida son importantes. Cuando estás al borde del agotamiento y la desesperación, una vida mejor, un matrimonio y una versión más saludable de ti mismo son posibles, sin importar lo lejos que parezcan las cosas. Lo sé porque yo mismo he pasado por este camino. Mi familia ha pasado por la guerra interna que estás librando ahora mismo y hemos salido del otro lado. Me vi obligado a elegir, responder solo una pregunta o dejar que todo lo que me importaba se desvaneciera.

Esta es tu línea en la arena.

Tus hijos cuentan contigo. Tu pareja quiere que perseveres. Este es el momento. Ni mañana, ni después del próximo turno, ni cuando todo se haya calmado. Hoy. En este minuto. Elige la versión de ti que realmente pueda respirar, conectarse y liderar nuevamente.

¡VAMOS!

Mi oferta no cuesta nada económicamente, pero te costará la mentalidad, la identidad y la vida que tienes actualmente. Y es un precio que tu familia y tu propia alma te ruegan que pagues. ¿Puedo hacerte la pregunta y luego entregarte las claves de la respuesta?

Si esto le resulta claro, pero no cree que pueda comprometerse con ese nivel de cambio todavía, comuníquese con un amigo, un trabajador de apoyo entre pares o un consejero.

Asiste a una conferencia como The Bridge o Heroic Acts. Únase a un programa como Reboot Recovery, Mighty Oaks o Save a Warrior. Lea libros como los de Vicki Newman o Kevin Gilmartin, o escuche un podcast como el de Jared Altic. Consulte organizaciones como How 2 Love Our Cops, Proud Police Wife y Bless the Badge.

Serán el catalizador que le indicará la dirección correcta. Entonces podremos comenzar el trabajo personal y profundo de mantener la coherencia.

Para aquellos de ustedes que se encuentran en un punto crítico y están listos para comprometerse, hablemos. Mi pregunta cambiará tu vida. Lo solucionaremos juntos. Y lideraré la coherencia, la conexión y la responsabilidad, tal como lo hacemos nosotros. Si estás listo para recuperar tu vida, liderar y transformar a tu familia sin mirar atrás, te esperaré.

Pero es sólo para aquellos que quieren, para aquellos que no tienen otra opción, saben que no pueden hacer esto solos, no pueden fingir más y están dispuestos a ceder el control. Eso es imposible para un agente. Pero para aquellos que están listos para convertirse en una nueva persona, esto es lo único que les da vida.

Envíeme un correo electrónico a [email protected]. Déjame saber dónde estás. Y veremos si encaja bien en un grupo piloto muy pequeño diseñado para personas que están dispuestas a perder todo en lo que se han convertido mientras obtienen propósito, significado, claridad y un camino a seguir que les brinda verdadera sanación y vida a ellos mismos, a sus relaciones y a todo lo que realmente importa.

¿Quieres saber más sobre mí primero? Puedes leer mis artículos aquí, aquí y aquí. Puedes encontrar mis libros aquí y mi podcast aquí, o puedes contactarme en Facebook o LinkedIn. ¡No dudes en preguntarme cualquier duda que tengas y comencemos!



Chad Campese es padre, esposo, presentador de podcasts, autor de los libros Confesión de un fraude cristiano y (Des)Seguimiento de Jesús, y trabaja como oficial de policía en el centro de Ohio. Con una licenciatura en Consejería Cristiana y Psicología y una amplia capacitación y experiencia en recuperación y apoyo de pares, a Chad le apasiona apoyar cambios positivos en los socorristas.