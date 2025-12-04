Tigresa Chanda vista en la Reserva Sahyadri; equipos de seguimiento monitorean el movimiento







Tigresa STR 04 (Chanda), lanzado en el Reserva de Tigres de Sahyadri (STR) en el oeste de Maharashtra, ha mantenido activo el paisaje mientras se desplaza extensamente por la región para establecer su territorio. El personal de campo ha estado registrando sus marcas y escuchando sus llamadas constantemente durante los últimos días. Junto con Chanda, otros tigres machos también han comenzado a frecuentar las rutas turísticas con mayor frecuencia, y su presencia ha sido capturada a través de huellas recientes e imágenes de cámaras trampa.

STR se extiende por los distritos de Satara, Sangli, Kolhapur y Ratnagiri. Según el Departamento Forestal de Maharashtra, cuatro tigresas más de TATR serán liberadas en STR.

«La tigresa STR 04 (Chanda) se ha estado moviendo activamente a través del paisaje de Sahyadri mientras trabaja para establecer su territorio. Las personas que notaron sus marcas de pug y escucharon sus llamadas regularmente tuvieron suerte; uno también había visto a Chanda. Los tigres machos también han aumentado su presencia a lo largo de las carreteras turísticas, lo cual es evidente a partir de huellas recientes e imágenes de cámaras trampa. Será interesante ver qué macho se acerca a ella primero», dijo el director de campo de STR, Tushar Chavan.

La tigresa fue llevada al Parque Nacional Chandoli desde TATR y le colocaron un collar radioeléctrico alrededor del cuello y la liberaron. El radiocollar permite el seguimiento 24 horas al día, 7 días a la semana mediante telemetría satelital y seguimiento de antena VHF. Además, se han desplegado equipos capacitados de la Reserva de Tigres de Sahyadri, el Parque Nacional Chandoli y WII para una observación continua.

Los componentes clave de monitoreo instalados por el Departamento Forestal de Maharashtra incluyen:

Seguimiento de movimiento por satélite y VHF

Verificación en tierra por equipos de campo.

Documentación de patrones de movimiento, uso del hábitat y comportamiento de caza.

Medidas preventivas para reducir los conflictos entre humanos y vida silvestre

FUERTE es una parte importante del corredor que conecta las reservas de tigres de Tilari, Radhanagari, Chandoli, Koyna y Kali en Karnataka. Hay alrededor de 32 tigres en este corredor, de los cuales 14 están en el área de Sahyadri en el oeste de Maharashtra. El Departamento Forestal de Maharashtra planea reintroducir tigres. También se están haciendo esfuerzos para aumentar las presas de tigres en la zona, como las especies de herbívoros, incluidos Sambar y Chital.





