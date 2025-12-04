DVI Polri acelerará la identificación de las víctimas del desastre en Sumatra

Padang, VIVA – Subjefe de policía Comisionado General Dedi Prasetyo verifique las actividades de servicio del equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) Policía en el Hospital Bhayangkara en Padang, Sumatra Oeste (Sumatra occidental). Durante el proceso de verificación, Komjen Dedi entregó los documentos de identificación del cuerpo y el certificado de defunción a la familia de la víctima que esperaba en el lugar.

«Yo, en nombre del Jefe de Policía, expreso mi más sentido pésame, señor. Usted y su familia son firmes, paciente, señor», dijo Komjen Dedi a los representantes de la familia de la víctima, el jueves 4 de diciembre de 2025.

«Sí, gracias señor», dijo el representante de la familia de la víctima.

Dedi dijo que el equipo de DVI continuó acelerando el proceso de identificación. Especialmente considerando que el estado del cuerpo existe desde hace más de una semana.

«Esta identificación debe realizarse lo antes posible. Porque lo sentimos, por ejemplo, si la víctima tarda demasiado. A medida que avance el futuro, la condición (del cuerpo) empeorará», dijo Dedi.

El exjefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional dijo que el método de identificación más rápido es mediante el examen de huellas dactilares. La precisión de la identificación mediante huellas dactilares es del 99 por ciento.

«Así que una de las velocidades que podemos utilizar para identificar DVI es con huellas dactilares. Si todavía podemos identificar huellas dactilares con Inafis, entonces es muy rápido. El nivel de precisión con huellas dactilares puede ser de hasta el 99 por ciento», explicó Dedi.

Después de que se conocieron los resultados de las huellas dactilares, añadió Dedi, se compararon los datos ante mortem de la familia y los post mortem para fortalecer la precisión. «Luego, a partir de la autopsia, llevaremos a cabo la reconstrucción y la identificación. Si, por ejemplo, es idéntico, se dará a conocer hoy», dijo Dedi.

Opción Acelerar la identificación de las víctimas: ADN enviado al laboratorio de Yakarta

El ex Irwasum Polri ha abierto opciones para acelerar el proceso de identificación de los cuerpos de las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas de Sumatra. Si no se puede realizar la identificación mediante huellas dactilares porque el estado del cuerpo ya no lo permite, el último paso exacto es una prueba de ADN.

Considerando que el estado de los cuerpos es cada vez más difícil de identificar, Komjen Dedi afirmó que el ADN de las víctimas podría enviarse al laboratorio DVI en Yakarta. Por supuesto, el equipo de DVI tomará muestras de ADN de la familia inmediata de la víctima para compararlas.