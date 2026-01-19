Alrededor de 100 agentes de policía de Minneapolis están solicitando un nuevo programa de licencia remunerada – Oficial legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Alpha News): Unos 100 agentes de policía de Minneapolis pronto podrían verse fuera de un departamento de policía que ya carece de personal durante semanas o meses, y justo cuando la ciudad enfrenta una grave crisis de seguridad pública con manifestantes que provocan enfrentamientos con el aumento de agentes federales que trabajan en la ciudad.

Múltiples fuentes han confiado tanto a la reportera de Alpha News Liz Collin como a Crime Watch Minneapolis que entre 60 y 100 agentes del Departamento de Policía de Minneapolis se han inscrito o planean solicitar el nuevo programa de licencia remunerada del estado. El programa de Licencia Familiar y Médica Pagada (PFML, por sus siglas en inglés) fue promulgado por el gobernador Tim Walz durante la trifecta del DFL de 2023 y entró en vigor el primero de este año.

El programa PFML permite a los empleados tomar hasta doce semanas de licencia médica o familiar por año. Si alguien decide utilizar una combinación de licencia familiar y médica, puede recibir beneficios por hasta veinte semanas.

Durante esa licencia, los beneficiarios del programa reciben entre el 55% y el 90% de su salario regular. Actualmente, los beneficios semanales no pueden exceder los $1,423 por semana. El financiamiento del programa proviene de los impuestos sobre la nómina de empleadores y empleados.

La noticia de que los oficiales del MPD se inscribieron en el programa también llega después de la confirmación en un correo electrónico la semana pasada a los oficiales de la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis de que la moral del MPD está en su punto más bajo. El correo electrónico describe niveles de personal “peligrosamente bajos” que causan estrés y agotamiento, así como retórica política y “declaraciones incendiarias” de funcionarios electos que alientan la hostilidad hacia los oficiales.

El departamento ya tiene dificultades para cubrir turnos a diario, como lo demuestran esta semana copias de correos electrónicos obtenidos por Crime Watch, en los que los sargentos de turno pedían desesperadamente que los oficiales se inscribieran para hacer horas extras para cubrir turnos.

Una fuente con conocimiento de los problemas de personal le dijo a Crime Watch que el tercer precinto solo tenía unos tres agentes de servicio el miércoles pasado, cuando el mínimo normalmente es de unos 10 agentes.

El departamento opera actualmente con unos 600 agentes, lo que supone una disminución de unos 300 agentes en comparación con los casi 900 de 2019, antes de los cierres pandémicos y la muerte de George Floyd.

El nuevo programa de licencia remunerada no tiene limitaciones legales sobre la cantidad de partes de una empresa o entidad en particular que pueden ser suspendidas al mismo tiempo.

El programa requiere que los solicitantes avisen a su empleador con 30 días de antelación para la licencia o tan pronto como sea razonable para otras situaciones inesperadas. Las solicitudes pasan por un proceso de aprobación con el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota (DEED).

En la primera semana de este mes, se informó que 18.000 personas ya habían presentado una solicitud de permiso al programa; Según un informe de la CBS, ese número había aumentado a unos 25.000 el lunes pasado. Las estimaciones originales eran que el programa vería a un total de aproximadamente 130.000 personas reclamar beneficios en su primer año.

La ciudad de Minneapolis no respondió directamente a la solicitud de comentarios de Alpha News, pero publicó un mensaje en las redes sociales el sábado por la mañana sobre el programa de licencia remunerada, diciendo: «… al igual que otros gobiernos, hemos visto a una variedad de empleados solicitar aprobación para licencia remunerada, incluido el MPD».

La ciudad no negó el número reportado de oficiales que solicitaron licencia, pero afirmó que alrededor de dos tercios de los solicitantes ya estaban de licencia a fines de 2025 y que las solicitudes están relacionadas con el embarazo, el vínculo afectivo del recién nacido o el cuidado de un miembro de la familia.

El Departamento de Policía de Minneapolis también tiene alrededor de 150 agentes actualmente elegibles para jubilarse.

