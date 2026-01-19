LIRA Rechaza Las Elecciones Regionales A Través Del DPRD, Esta Es La Razón

Jacarta – Granero de información popular (LIRA) enfatizó su postura contra las elecciones de jefes regionales (Elecciones regionales) a través de DPRD. Según LIRA, es muy importante que la elección sea elegida directamente por el pueblo de acuerdo con la decisión. Tribunal Constitucional (MK) lo último.

LIRA enfatizó esta actitud en la II Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) que se celebró en Bogor del 16 al 18 de enero de 2026.

El presidente del LIRA, Andi Syafrani, afirmó que las elecciones regionales directas son una forma real de soberanía popular.

Andi Syafrani enfatizó que las elecciones regionales directas son una manifestación de la soberanía popular que no puede ser simplemente reemplazada. Según él, las elecciones regionales directas forman parte de la esencia de la democracia garantizada por la Constitución de 1945.

LIRA considera que las elecciones directas a los jefes regionales no sólo se ajustan a la Constitución, sino que también representan el derecho del pueblo a elegir a sus líderes sin interferencias de otras instituciones no autorizadas.

«Las elecciones regionales directas son parte del sistema electoral que debe ser respetado y protegido», dijo Andi en su declaración del lunes 19 de enero de 2026.

En la II Reunión de Trabajo Nacional, más de 200 delegados del Consejo de Liderazgo Regional (DPW) y del Consejo de Liderazgo Regional (DPD) de LIRA de toda Indonesia estuvieron presentes para discutir este tema estratégico. LIRA destacó que la decisión del Tribunal Constitucional número 135 de 2024 que regula las elecciones de jefes regionales debe implementarse teniendo en cuenta los principios contenidos en la Constitución de 1945.

LIRA recordó que ningún otro partido tiene derecho a reinterpretar la decisión, porque se ha convertido en una decisión constitucional vinculante.

LIRA también considera que diversas razones para rechazar las elecciones regionales directas no tienen una base jurídica sólida y tienden a entrar en conflicto con el principio de soberanía popular.

Según LIRA, las debilidades en la implementación de elecciones regionales directas deben centrarse en mejorar el sistema electoral, los organizadores y la aplicación de la ley.

«El principal problema no es el pueblo, sino el sistema electoral y su implementación, que deben mejorarse», afirmó Andi Syafrani.

LIRA se compromete a seguir supervisando la implementación de las decisiones del Tribunal Constitucional y a garantizar que no haya intentos de debilitar la democracia indonesia.

Además de discutir cuestiones electorales regionales, la II Reunión de Trabajo Nacional de LIRA también destacó la importancia de fortalecer la participación pública en el desarrollo nacional. LIRA enfatizó que se necesita urgentemente una fuerte sinergia entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil (Ormas) para responder a los desafíos nacionales, especialmente al enfrentar la situación económica y política global cada vez más incierta.