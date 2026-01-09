El presentador no puede dejar de hablar de sí mismo

El jueves por la noche “Noticias de la noche de CBS”, su presentador, en su quinta noche en el trabajo, se esforzó por lograr un momento unificador de gracia.

Reportando desde Minneapolis después de que un agente de ICE disparara y matara a la madre Renée Good, de 37 años, Tony compró un radio. durante poco más de 90 segundos, en una ensalada de palabras confusas que acreditaba y culpaba a ambos lados de una cuestión política, si es que decía algo. Dokoupil reconoció tanto la oposición a ICE como a “las personas que quieren que nuestras leyes de inmigración se apliquen, de manera legal, pacífica y con seguridad para todos”. Calificando tanto las creencias a favor como en contra de ICE como “sentimientos profundamente estadounidenses”, Dokoupil pidió a los espectadores que “encontraran una manera de vivir con personas que son genuinamente diferentes a nosotros” y “mejorar las cosas y mantenerlas decentes”.

Para ser justos, debo afirmar que no me opongo al respeto mutuo, a la mejora de la nación ni al concepto de decencia. Esto se debe a que son conceptos vagos y aireados, el tipo de cosas que uno dice para posicionarse como árbitro moral a pesar de no tener realmente una postura. Al intentar extrapolar una gran declaración a partir de una noticia horrible y angustiosa, Dokoupil encontró el ángulo dokoupiliano perfecto: Escúchame, aunque no diga nada en absoluto. El presentador que prometió, mientras se preparaba para lanzar su reinvención del noticiero y la de su jefe Bari Weiss, Superar a Walter Cronkite Tuvo, en Minneapolis, la oportunidad de emular al difunto presentador. Su discurso, sin embargo, se parecía más a uno de los “Pensamientos finales” de Jerry Springer, en el que el presentador del programa de entrevistas, de manera insulsa, pero con sentimiento, exhortaba a su audiencia a “cuidarse a sí mismos y a los demás”.

Pero entonces, pasar al modo Cronkite requeriría cierta claridad de visión. Dokoupil no dijo nada más que alguien necesita solucionar todos los problemas (o, en realidad, ¡todos lo hacemos!). Pero lo dijo con enojo y una sensación de dramatismo engreído que generó un doloroso desajuste con su falta de sustancia.

En su primera semana en el puesto, y en el extraño bombardeo publicitario que la precedió, Dokoupil ha intentado posicionarse como algo más que un presentador: parece ser, en su opinión, el personaje principal de las noticias. Consideremos la grandiosidad de su ascenso al cargo, en el que CBS News presentó una manifiesto de los principios rectores de la redacción. Muchos periodistas han logrado asumir trabajos de alto perfil sin necesidad de una declaración ideológica desde la cima de la montaña. Muchos, además, han viajado a lugares donde saltan noticias sin publicar vídeos. declarando engreídamente «Las cosas cambian, esa es la noticia». y un segmento grabado para la filial de CBS de Miami en el que Dokoupil abrió regalos centrados en su ciudad natal como una camiseta de los Dolphins y un juego de fichas de dominó reproducidas como imágenes eliminadas de “The Jennifer Hudson Show”, sin un presentador de noticias en el trabajo. El trabajo de ancla ha evolucionado, pero vamos: ¿No está por debajo de la dignidad del tipo sentado en la silla a las 6:30 pm abrir regalos al aire?

Luego está la comprensión esquiva y esquiva de Dokoupil sobre dónde está la línea entre la difusión de noticias y la opinión, como en su Pensamiento final de Minneapolis o en su “saludo” en intento de humor a los muchos roles que desempeña Marco Rubio en la administración Trump, en la que el presentador declaró: «Independientemente de lo que pienses de su política, debes admitir que es un currículum impresionante». (Nadie tiene que admitir eso, pero claro, un sello distintivo del implacable estilo retórico de Weiss, editor en jefe de CBS News y periodista de opinión de carrera, es postular que, cualesquiera que sean los compromisos políticos de cada uno, todos podemos unirnos para acordar que los suyos son los correctos.)

Y está el hecho de que coloca su historia personal directamente en el centro de las cosas. Informar y leer noticias es, para Dokoupil, menos un trabajo que una estrella. Un segmento, en la misma visita a Miami donde le entregaron regalos, en el que el presentador rompió en lágrimasLimpiarse los ojos y declarar lo agotado que estaba era impropio en cualquier contexto que no fuera el más cobarde instinto de producción. Se intuía la búsqueda de un momento viral. Pero cualquiera que sea el trabajo de un presentador en 2026, no lo es este.

Hay algún precedente para el enfoque basado en el talento en esta transmisión en particular. Hace veinte años, en un momento en que los noticieros nocturnos eran mucho más centrales para la vida estadounidense de lo que lo son hoy, la recién instalada presentadora de “Evening News”, Katie Couric, fue ridiculizada por revisiones del noticiero que, en comparación, parecen pequeñas. «Hubo menos titulares, más artículos noticiosos y reacciones espontáneas por parte de Couric». lea la cobertura de la revista New Yorkmirando hacia atrás, al comienzo de Couric a mitad de su molesto mandato de cinco años. Couric había intentado conectar su personalidad, bastante familiar para los espectadores dada su condición de presentadora de noticias matutinas más popular en Estados Unidos, en un horario de las 6:30 p.m. No funcionó y Couric, escarmentado, se limitó a leer las noticias. Sus sucesores en el cargo recortaron perfiles más bajos.

Sin embargo, Dokoupil está intentando algo más grandioso que lo que Couric alguna vez hizo: aunque la ex estrella de “Today” invitó a comentaristas invitados al aire para un segmento condenado al fracaso llamado “FreeSpeech”, ella misma no rompió en declaraciones de lo que había que hacer sobre los problemas. Su reportaje habló por sí solo. Y por muchas razones, entre ellas las percepciones sobre el género, es muy difícil imaginar a Couric saliendo en las imágenes transmitidas de ella misma llorando.

El presentador, en una semana que comenzó con el derrocamiento de un jefe de estado extranjero por parte de Estados Unidos y continúa con una tensión creciente por la presencia de policías de inmigración armados en ciudades estadounidenses, se convirtió él mismo en la historia. (Después de todo, aquí estoy escribiendo sobre él). Dokoupil ya ha logrado su sueño de superar a Cronkite de una manera específica: Cronkite informó la noticia. El enfoque de Dokoupil ha sido convertirse la noticia. Es una muestra poco atractiva de vanidad y una mala comprensión de lo que son y hacen las noticias. Pero mantiene su nombre en los titulares. Quizás, para él y para el nuevo liderazgo de la CBS, eso sea suficiente.