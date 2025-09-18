5 oficiales disparados, 3 fatales en Pensilvania – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

North Codorus Township, Pa. – Lo que comenzó como un seguimiento de un caso doméstico a lo largo de un pedazo de tierras agrícolas ondulantes en el condado de York terminó en uno de los días más mortales para la policía de Pensilvania: tres oficiales muertos, dos más gravemente heridos y el presunto tirador muerto.

La policía estatal dijo que los oficiales estaban conectados en un edificio el miércoles por la tarde con una investigación nacional que comenzó el día anterior. Mientras se movían para buscar búsquedas y arrestar destinos, estallaron los disparos. Dos oficiales fueron llevados de urgencia al Hospital Wellspan York, donde los funcionarios públicos dijeron que permanecían en estado crítico pero estable por la noche. El sospechoso fue asesinado a tiros en el acto. Las autoridades no han publicado los nombres de los casos o sus agencias, refiriéndose a la notificación y las necesidades de investigación.

El gobernador Josh Shapiro viajó al condado de York y lo llamó un día «trágico y devastador» antes de la Commonwealth, aquellos oficiales que «corrían a peligro» como escuelas y un hospital cercano en breve encerrado. El comisionado de la Policía del Estado de Pensilvania, el coronel Christopher Paris, dijo que no había una amenaza constante para el público y que los investigadores estatales y federales fusionan la línea de tiempo y el motivo.

Los funcionarios locales compararon la escala de pérdida con los episodios más oscuros de violencia contra la policía. Una procesión el miércoles por la noche atrajo a los residentes a lo largo de la ruta en silencio, algunas banderas y velas fijas mientras escuchan. La escena en el edificio rural se mantuvo activa el jueves, mientras que los equipos de evidencia trabajaban en graneros, campos y una granja, recolectando conchas y caparazones y torre de bala.

Fuentes de aplicación de la ley dijeron que la operación estaba obligada por órdenes de arresto derivadas del incidente doméstico; Los investigadores investigan si las amenazas anteriores o los informes de armas se documentaron antes del intento de servicio. Los funcionarios públicos no revelaron el calibre del calibre utilizado o qué tan rápido se desarrollaron los disparos, pero los informes provisionales indican que los oficiales se incendiaron casi de inmediato.

Contra la caída de la noche, el dolor del condado de York se ha fusionado en ritual: luces azules en porches, cruceros cubiertos en bandas de luto y un monumento en crecimiento fuera del hospital. «Nunca dudaron», dijo un oficial, un resumen de un sentimiento que se escuchó repetidamente entre los colegas que se reunieron allí. La Oficina del Fiscal Público dijo que las actualizaciones adicionales seguirían una vez que se completaron los informes familiares.

La investigación continúa bajo la Policía del Estado de Pensilvania con la ayuda de socios federales. Se le pidió a cualquier persona con información, videos o imágenes de timbre del área que se comunicaran con las autoridades.

Esta historia se actualizará a medida que los funcionarios publiquen detalles adicionales, incluidos los nombres de los funcionarios y agencias involucradas.