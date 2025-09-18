42 años de edad asesinado en deslizamiento de tierra en el distrito de Chamoli de Uttarakhand







Un hombre de 42 años ha sido asesinado, mientras que otros 20 han sufrido heridas en deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por fuertes lluvias en cuatro pueblos de Uttarakhand Chamoli Distrito el jueves, informó la agencia de noticias PTI.

Además, se temen 11 atrapados bajo escombros y más de 30 casas han sido aplanadas en el distrito de desastre.

El cuerpo de la víctima, Narendra Singh, fue recuperado de los escombros, mientras que tres personas, dos mujeres y un niño, fueron rescatados vivos en la aldea de Kuntari Lagaphali, informó PTI, citando el Centro de Operación de Emergencia del Estado (SEOC) en Dehradun.

Se han reportado once personas desaparecidas, siete de Kuntari Lagaphali, y dos de Kuntari Lagasarpani y Dhurma, el SEOC agregó. Anteriormente, el primer ministro Pushkar Singh Dhami había dicho a los periodistas en Dehradun que 14 personas estaban desaparecidas después de los deslizamientos de tierra.

Las cuatro aldeas afectadas se encuentran bajo el área de Nandanagar, a unos 260 km de Dehradun y a 50 km de la sede del distrito de Chamoli en Gopeshwar.

Nandanagar ya está tambaleándose de la subsidencia de la tierra, informó PTI.

«El desastre golpeó a Kuntari Lagaphali, Kuntari Lagasarpani, Sera y Dhurma», dijo Dhami después de revisar la situación. «Treinta y tres casas, varias tiendas y vaqueras fueron destruidas por los escombros en cuatro pueblos: Kuntari Lagaphali, Kuntari Lagasarpani, Sero y Dhurma, después de fuertes lluvias. Faltan catorce personas y alrededor de 20 han sido heridas», agregó.

Más de 200 personas han sido afectadas en el Incidentes relacionados con la lluvia, agregó.

Alrededor de 150 a 200 aldeanos en Kuntari Lagaphali han sido trasladados a lugares más seguros, dijo el SEOC, y agregó que las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha por el Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), La Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF), el personal de la Policía de la Fligación Indo-Tibetana (ITBP), la Policía y la Brigada de Bomberos bajo la supervisión del Magistrado de Distrito y Superintendente de Policía.

Los graves heridos, incluido un niño con lesiones en la cabeza, están siendo trasladadas en avión al Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS) en Rishikesh, dijo Dhami.

El primer ministro hizo un balance de la situación en Nandanagar a través de la videoconferencia con el magistrado del distrito de Chamoli, Sandeep Tiwari, y le pidió que acelerara el alivio y operaciones de rescate en las áreas afectadas.

También ordenó a los funcionarios que garantizaran la restauración inmediata de carreteras, suministro de agua potable, electricidad y conectividad de red. «Se deben hacer arreglos adecuados para refugio, comida, agua potable y otras comodidades esenciales para las personas afectadas por el desastre», dijo Dhami. «Los médicos y los medicamentos deben estar disponibles en las áreas afectadas para garantizar asistencia médica rápida».

En el área del valle de Mokh, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el río Moksha, causando erosión de Dhurma a Sera y dañando docenas de edificios, incluidas al menos seis casas, dijeron las autoridades.

Tiwari dijo que al menos ocho personas, incluidos cuatro miembros de una familia, están desaparecidas en Kuntari Lagaphali, donde el deslizamiento de tierra alcanzó aproximadamente media docena de casas. Al menos dos personas desaparecen en Dhurma, donde las aguas furiosas del río Moksha han dañado múltiples edificios, agregó el DM.

El camino de acceso a Nandanagar ha sido bloqueado por escombros. Las autoridades dijeron que se esperan los detalles de todos los desaparecidos, y pueden estar atrapados bajo los escombros de edificios dañados.

Un residente de Kuntari Lagaphali y vicepresidente de la rama de distrito de la Cruz Roja India, Nandan Singh, que está involucrado en operaciones de ayuda y rescate, dijo que el terreno pantanoso está obstaculizando los esfuerzos. «Torrentes de barro y rocas rodaron de las colinas en tres lugares en Kuntari Lagaphali, destruyendo todo en su camino», dijo.

«Cuando el corrimiento de tierras Golpear las casas, algunas personas en el interior lograron escapar pero sufrieron lesiones ”, agregó Singh.

El hundimiento de la tierra había afectado a partes de Nandanagar en agosto, con grietas que aparecen en las paredes de muchas casas. Los residentes fueron trasladados a lugares más seguros.

Los deslizamientos de tierra ocurrieron dos días después de fuertes lluvias y Cloudbursts En las áreas de Dehradun y las cercanas rompieron varios caminos, se lavaron puentes y dañaron casas, mataron a 21 personas y dejó a 17 desaparecidos.

