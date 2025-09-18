El DPR acepta el proyecto de ley de la Policía Nacional hasta que la incautación de los activos ingresó a Prolegnas 2025

Yakarta, Viva – Agencia de legislación (Baleg) RPD RI acepta agregar 12 planes legales (Factura) para entrar en el programa de legislación nacional (Prolegnas) Prioridad 2025, incluido el proyecto de ley sobre la Policía Nacional de Indonesia (Polri).

Leer también: La revisión de la Ley de la Policía Nacional ingresó a Prolegnas, se discutirá este año



«Estamos solicitando la aprobación de la reunión si los resultados de la evaluación de la Segunda Enmienda al Proyecto de Ley en el Programa de Prioridad 2025 y la preparación del Programa de Proyecto de Ley de Prioridad de 2025 se pueden procesar más de acuerdo con las leyes y regulaciones?» Dicho presidente del parlamento indonesio Baleg Bob Hasan en el complejo del Parlamento, Yakarta, el jueves.

Con esta adición, ahora hay hasta 52 proyectos de ley que ingresan prioridades que se discutirán en el tiempo restante este año.

Leer también: Rastros de la controversia del inspector general Krishna Murti, desde la supuesta persecución hasta el último tema del escándalo de Polwan Asmara





Reunión con la Comisión de Opinión (RDP) III de la Cámara de Representantes de la Policía Nacional

Además del proyecto de ley Polri, una serie de otras facturas adicionales que se incluyeron en la prioridad de 2025, incluido el proyecto de ley Agarro de activosBorrador de draft del patrimonio industrial, proyecto de ley en la Cámara de Comercio e Industria, y el proyecto de ley de empresas regionales.

Leer también: El orador del DPR filipino renunció en medio del tema de la corrupción de la infraestructura



Luego, el gobierno también agregó la propuesta de cinco proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley de ciudadanía, el proyecto de ley sobre la implementación de delitos de muerte, el proyecto de ley sobre el ajuste de las disposiciones penales en las leyes y las regulaciones regionales, el proyecto de ley sobre las garantías de objetos móviles, el proyecto de ley en la transferencia de entre cuentos y el proyecto de ley sobre las SOES.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

La siguiente es una lista del segundo cambio de la prioridad de prioridad prioridad 2025:

1. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 32 de 2002 con respecto a la transmisión (proceso de preparación de IPR-Comision I)

2. Proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 20 de 2023 sobre ASN (Comisión II)

3. Proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 8 de 1981 sobre la ley del procedimiento penal (Comisión III)

4. Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional de Indonesia (Comisión III)

5. El proyecto de ley sobre divisiones de activos relacionados con la Ley Penal (Comisión III)

6. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 18 de 2012 sobre alimentos (Comisión IV)

7. Proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 41 de 1999 sobre la silvicultura (Comisión IV)

8. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 22 año 2009 sobre el tráfico y el transporte por carretera (Comisión V del DPR)

9. Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 8 de 1999 sobre legislativos del consumidor (Comisión VI)

10. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 5 de 1999 sobre la prohibición de las prácticas de monopolio y la competencia comercial injusta (Comisión VI)

11. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 10 de 2009 sobre el turismo (Comisión VII del Parlamento Indonesio)

12. Bill on Industrial Estate (Comisión VII DPR)

13. Proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 34 de 2014 sobre la gestión financiera del Hajj (Comisión VIII del Parlamento Indonesio)

14. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 13 de 2003 sobre la mano de obra (Comisión IX del Parlamento Indonesio)

15. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 20 de 2003 sobre el Sistema Nacional de Educación (Comisión X del DPR)

16. Proyecto de ley sobre amnistía fiscal (Comisión XI DPR)

17. Proyecto de ley sobre nueva energía y energía renovable (Comisión XII DPR)

18. Proyecto de ley sobre la Segunda Enmienda a la ley número 13 de 2006 sobre la protección de testigos y víctimas (Comisión XIII del DPR)

19. Proyecto de ley sobre la Segunda Enmienda a la ley número 16 de 2016 sobre la Oficina del Fiscal de la República de Indonesia (Baleg DPR)

20. Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 23 de 2019 sobre la gestión de los recursos nacionales para la defensa nacional.

21. Proyecto de ley sobre productos estratégicos (agencia de DPR/legislación)

22. Proyecto de ley sobre Pekstilan (Agencia DPR/Legislación)

23. Proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 18 año 2017 sobre la protección de los trabajadores migrantes indonesios (agencia de DPR/legislación)

24. Proyecto de ley sobre la protección de las trabajadoras domésticas (DPR/Agencia de Legislación)

25. Proyecto de ley sobre protección y empoderamiento de los mercados tradicionales (agencia de DPR/legislación)

26. Proyecto de ley sobre la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) (Agencia DPR/Legislación)

27. Proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la Ley Número 1 de 2015 sobre el establecimiento de la regulación gubernamental en lugar del número 1 de 2014 sobre la elección de gobernadores, regentes y alcaldes para ser leyes (DPR/Agencia de Legislación)

28. Proyecto de ley sobre la Segunda Enmienda a la ley número 7 de 2017 sobre las elecciones generales (Agencia de DPR/Legislación)

29. Proyecto de ley sobre la enmienda a la ley número 16 de 1997 sobre estadísticas (Agencia de DPR/Legislación)

30. Proyecto de ley sobre la tercera enmienda a la ley número 3 de 2014 sobre la industria (agencia de DPR/legislación)

31. Proyecto de ley sobre gestión del cambio climático (DPR; miembros o DPD)

32. Proyecto de ley sobre las enmiendas a la ley número 28 de 2014 sobre los derechos de autor

33. Proyecto de ley sobre comunidades de derecho consuetudinario

34. Proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 23 de 2014 sobre el gobierno regional

35. Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 1 de 1987 sobre la Cámara de Comercio e Industria

36. Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 11 de 2006 sobre el gobierno de Aceh

37. Proyecto de ley sobre entidades comerciales militares regionales

38. Proyecto de ley sobre las enmiendas a la ley número 3 de 2017 sobre el sistema de libros

39. Proyecto de ley sobre ley de procedimientos civiles (gobierno)

40. Proyecto de ley sobre narcóticos y psicotrópicos (gobierno)

41. Proyecto de ley sobre diseño industrial (gobierno)

42. Proyecto de ley sobre derecho civil internacional (gobierno)

43. Proyecto de ley sobre gestión del espacio aéreo (gobierno)

44. Proyecto de ley sobre adquisición de bienes y servicios (gobierno)

45. Proyecto de ley sobre seguridad y resiliencia de siber (gobierno)

46. ​​Proyecto de ley sobre enmiendas a la ley número 10 de 1997 sobre la electricidad (gobierno)

47. Proyecto de ley sobre la implementación de la pena de muerte (Proyecto de ley sobre procedimientos para la implementación de la pena de muerte) (Gobierno)

48. Proyecto de ley sobre ajuste penal en derecho y gobierno regional (gobierno)

49. Proyecto de ley sobre la transferencia de prisioneros internacionales (gobierno)

50. Proyecto de ley sobre garantía de objetos de mudanza (gobierno)

51. Proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre empresas estatales propiedad de

52. Bill en la región de las islas (DPD). (ENTRE)