Zohran Mamdani se enfrenta a los ladrones de salarios de la economía informal

La ciudad de Nueva York está demandando a una aplicación de reparto por robar los salarios de los empleados. Esto indica que las empresas de conciertos bajo el mando de Mamdani ya no pueden infringir la ley con impunidad.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, sube a un podio durante una conferencia de prensa en el distrito de Brooklyn de Nueva York el 15 de enero de 2026. (Michael Nagle/Bloomberg vía Getty Images)

En la oficina de Brooklyn de la organización sin fines de lucro Worker’s Justice Project, Gustavo Ajche tomó una captura de pantalla con su teléfono. Reveló que la aplicación de reparto Motoclick le había pagado 6,75 dólares por tres horas de trabajo en noviembre de 2024, una fracción de la tarifa mínima por hora de entonces de 19,56 dólares para los repartidores de la ciudad.

“Te hacen esperar durante horas y a veces no ganas dinero por el trabajo que haces”, dijo Ajche, un inmigrante de Guatemala y miembro de Los Deliveristas Unidos, un grupo de repartidores.

Ajche, de 41 años, es uno de los 20 trabajadores que han presentado quejas ante el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) de la ciudad, la agencia que hace cumplir las normas laborales para los repartidores.

El 15 de enero, el gobierno de la ciudad presentó una demanda contra Motoclick y su director general, Juan Pablo Salinas Salek, con base en esas denuncias, en un intento de cerrar completamente las operaciones de la empresa.

La demanda acusa a Motoclick, que conecta a restaurantes con repartidores, de robar millones a los trabajadores mediante compensaciones ilegales y violaciones salariales. La empresa cobró a los trabajadores multas de 10 dólares por pedidos cancelados y dedujo de sus salarios el coste total de las comidas reembolsadas, alegando en algunos casos que los trabajadores le debían dinero a la empresa.

La acción marca una de las primeras acciones de cumplimiento importantes bajo el mandato del alcalde Zohran Mamdani, quien asumió el cargo el 1 de enero después de una campaña para proteger a los trabajadores y la asequibilidad.

Hablar con alguien la naciónMamdani dijo: “El objetivo aquí es garantizar que los neoyorquinos de clase trabajadora consideren al gobierno como una entidad que realmente puede ayudarlos en sus luchas diarias y que exigirá responsabilidades a quienes violen la ley”.

«Con demasiada frecuencia, el gobierno de la ciudad, en el mejor de los casos, los ha pasado por alto. Lo que queremos mostrar es que su bienestar es nuestra preocupación y que la ley importa sin importar quién la viole».

Una parte clave de eso, dijo, “es utilizar las herramientas del gobierno de la ciudad para defender a los trabajadores dondequiera que sufran abusos”.