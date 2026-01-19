Zohran Mamdani se enfrenta a los ladrones de salarios de la economía informal

Economía
/
19 de enero de 2026
La ciudad de Nueva York está demandando a una aplicación de reparto por robar los salarios de los empleados. Esto indica que las empresas de conciertos bajo el mando de Mamdani ya no pueden infringir la ley con impunidad.
En la oficina de Brooklyn de la organización sin fines de lucro Worker’s Justice Project, Gustavo Ajche tomó una captura de pantalla con su teléfono. Reveló que la aplicación de reparto Motoclick le había pagado 6,75 dólares por tres horas de trabajo en noviembre de 2024, una fracción de la tarifa mínima por hora de entonces de 19,56 dólares para los repartidores de la ciudad.
“Te hacen esperar durante horas y a veces no ganas dinero por el trabajo que haces”, dijo Ajche, un inmigrante de Guatemala y miembro de Los Deliveristas Unidos, un grupo de repartidores.
Ajche, de 41 años, es uno de los 20 trabajadores que han presentado quejas ante el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) de la ciudad, la agencia que hace cumplir las normas laborales para los repartidores.
Problema actual
El 15 de enero, el gobierno de la ciudad presentó una demanda contra Motoclick y su director general, Juan Pablo Salinas Salek, con base en esas denuncias, en un intento de cerrar completamente las operaciones de la empresa.
La demanda acusa a Motoclick, que conecta a restaurantes con repartidores, de robar millones a los trabajadores mediante compensaciones ilegales y violaciones salariales. La empresa cobró a los trabajadores multas de 10 dólares por pedidos cancelados y dedujo de sus salarios el coste total de las comidas reembolsadas, alegando en algunos casos que los trabajadores le debían dinero a la empresa.
La acción marca una de las primeras acciones de cumplimiento importantes bajo el mandato del alcalde Zohran Mamdani, quien asumió el cargo el 1 de enero después de una campaña para proteger a los trabajadores y la asequibilidad.
Hablar con alguien la naciónMamdani dijo: “El objetivo aquí es garantizar que los neoyorquinos de clase trabajadora consideren al gobierno como una entidad que realmente puede ayudarlos en sus luchas diarias y que exigirá responsabilidades a quienes violen la ley”.
«Con demasiada frecuencia, el gobierno de la ciudad, en el mejor de los casos, los ha pasado por alto. Lo que queremos mostrar es que su bienestar es nuestra preocupación y que la ley importa sin importar quién la viole».
Una parte clave de eso, dijo, “es utilizar las herramientas del gobierno de la ciudad para defender a los trabajadores dondequiera que sufran abusos”.
El comisionado del DCWP, Samuel Levine, quien anunció la demanda junto con Mamdani, dijo que la ciudad implementaría una estrategia agresiva de aplicación de la ley. «Estamos tratando de cerrar esta empresa y es necesario advertir sobre otras aplicaciones depredadoras», dijo. «Incluso si la empresa no tiene el dinero, esperamos ganar la demanda para obtener un fallo contra el CEO y, con suerte, recuperar los activos», dijo.
«Los neoyorquinos que conducen ilegalmente por el parque reciben multas. No sé por qué los ejecutivos deberían tener inmunidad si infringen la ley», dijo.
Levine, quien anteriormente dirigió la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio durante la administración Biden, ha perdido poco tiempo desde que asumió el cargo. A principios de esta semana, su departamento publicó un informe que muestra que DoorDash y Uber cambiaron sus aplicaciones en diciembre de 2023 para dificultar las propinas a los clientes. La opción de propina se movió después del pago en lugar de durante el proceso de pedido.
Según el informe, la propina promedio en Uber y DoorDash es actualmente de 76 centavos por entrega. En las aplicaciones de la competencia que continuaron incluyendo propinas al momento de pagar, la propina promedio es de $2,17 por entrega. El informe estima que los cambios en la interfaz cuestan a los empleados 554 millones de dólares en propinas.
Empleados como Ajche que se quejaron de Motoclick describieron violaciones que eran mucho más atroces que las propinas retenidas.
Alejandro Grajales, de 36 años, otro denunciante, alegó que la empresa ignoró el salario mínimo y las reglas de distanciamiento de la ciudad. «No respetan el salario mínimo. No respetan los límites de distancia. Pagan entre cuatro y cinco dólares por una entrega y tenemos que llegar muy lejos. El cliente no puede darnos propina y por cada entrega se llevan 25 céntimos, lo que equivale a mucho en comparación con cientos de entregas».
Antonio Solís, de 38 años, que también trabajó en Motoclick durante dos semanas en mayo de 2025, estimó que perdió entre 100 y 200 dólares en salarios impagos antes de dejar de usar la aplicación. También mencionó el tiempo de espera no remunerado entre entregas, que a veces puede durar horas en la aplicación.
Solís y Grajales son miembros de Los Deliveristas Unidos, un colectivo de repartidores fundado en 2020. En su corta historia, el grupo ya ha logrado importantes avances políticos, como la serie de reformas del sector de reparto que aprobaron en el ayuntamiento, incluido un salario mínimo básico y el derecho a usar los baños de los restaurantes.
Las victorias hicieron que las protecciones de la economía colaborativa de Nueva York estuvieran entre las más fuertes del país, lo que podría explicar por qué DoorDash invirtió $1 millón para respaldar a Cuomo durante las primarias demócratas del año pasado.
Ahora el gobierno de Mamdani mantiene estas protecciones y espera ampliarlas. A principios de esta semana, el comisionado Levine del DCWP envió cartas de advertencia a docenas de aplicaciones de entrega, incluidas Instacart, DoorDash, Grubhub y Uber, pidiéndoles que cumplieran con las nuevas leyes de protección de los trabajadores que entrarán en vigor el 26 de enero. Las leyes exigen que las aplicaciones ofrezcan opciones de propinas en las cajas y extiendan las protecciones del salario mínimo a los trabajadores de entrega de comestibles. DoorDash y Uber han presentado una demanda para bloquear la ley de propinas.
Durante las primarias demócratas del año pasado, DoorDash donó $1 millón a un súper PAC que apoyaba a Andrew Cuomo, entonces el favorito en la carrera por la alcaldía. La compañía ahora ha rechazado los hallazgos de la ciudad, afirmando en una declaración del 13 de enero que el cambio en su modelo de propinas fue propuesto por el propio DCWP en un estudio de 2022. La compañía dice que los trabajadores generalmente ganan más incluso con propinas más bajas, y los clientes están optando por dar menos propinas después de que se aumentó el salario mínimo para los repartidores.
En una entrevista con la naciónLevine cuestionó el reclamo de DoorDash. «La idea de que les hayamos dicho que hicieran esto es absurda», dijo. «El estudio describió posibles escenarios que la agencia podría enfrentar, incluyendo la posibilidad de que las empresas hicieran más difícil que los consumidores dejen propinas… Eso no es algo que el DCWP quisiera. Era algo que la agencia temía».
«Quiero que estas empresas empiecen a cumplir la ley», dijo Levine. «Espero que realmente se den cuenta de que están en una nueva era».
Mamdani se hizo eco de ese mensaje y dijo que su gobierno espera demostrar que nadie está por encima de la ley. “Esta era de impunidad por sacar provecho de las vidas de los neoyorquinos de clase trabajadora llegará a su fin bajo nuestra administración”, dijo Mamdani.
«Empresas como Motoclick creen claramente que esta es todavía una política del pasado», afirmó. “Este es todavía un momento en el que aquellos que menos tienen [money and power] También tienen la menor historia. Están equivocados”.
la nación Se comunicó con Motoclick para hacer comentarios pero no recibió respuesta.
