Los 5 motores de coches SUV más fiables, adecuados para aventureros

Jacarta – Fiabilidad máquina es una de las principales consideraciones a la hora de elegir SUVespecialmente para usuarios que suelen viajar largas distancias, explorar terrenos accidentados o necesitan un vehículo duradero.

Según un artículo reciente de SlashGearcitado por VIVA el lunes 19 de enero de 2026, varios motores de SUV han demostrado ser muy resistentes y pueden durar décadas con un mantenimiento regular. Esta lista no trata sólo del rendimiento, sino también de la reputación y los registros del propietario que demuestran la durabilidad a largo plazo de la máquina.



Edición Toyota 4Runner 2024

En un artículo publicado en enero de 2026, SlashGear destaca los cinco motores de SUV considerados los más confiables, según la experiencia del propietario, el historial de uso y la evidencia de que pueden durar mucho más que la vida útil promedio de un vehículo moderno. El siguiente es un resumen completo.

1. toyota 3.4 V6 (5Z-FE) – Toyota 4Runner (1996–2002)

La primera posición la ocupa el motor V6 de 3,4 litros (código 5Z-FE) instalado en el Toyota 4Runner de tercera generación. Este motor se caracteriza por ser muy fiable, de hecho muchas unidades pueden recorrer más de 300.000 millas (unos 480.000 km) sin mayores problemas. Las ventajas de esta máquina también residen en su diseño simple, componentes duraderos y costos de mantenimiento relativamente bajos.

Además de usarse en la 4Runner, este motor 3.4 V6 también se usa en varios otros modelos de Toyota como la Toyota Tacoma, por lo que los repuestos son más fáciles de encontrar y los precios de mantenimiento son más asequibles.

2. Ford 7.3 PowerStroke – Excursión Ford

El motor diésel 7.3 PowerStroke es más conocido en los camiones pesados ​​de Ford, pero sus variantes SUV también son legendarias, especialmente en la Ford Excursion. Se sabe que esta máquina es duradera y capaz de soportar cargas pesadas, por lo que se utiliza ampliamente para necesidades de remolque o actividades todoterreno pesadas.

Aunque el Ford Excursion hace tiempo que dejó de fabricarse, el motor 7.3 PowerStroke sigue siendo uno de los favoritos entre los entusiastas de los SUV grandes por su sólida reputación y su larga vida difícil de igualar.

3. honda Serie K 2.4 – Honda CR-V



Hidrógeno CR-V Hidrógeno

Honda es conocido como un fabricante que produce motores suaves y duraderos. El motor Serie K de 2,4 litros utilizado en determinadas generaciones del Honda CR-V es un ejemplo de motor SUV fiable para el uso diario. Estos motores suelen alcanzar más de 200.000 millas (aproximadamente 320.000 km) con un mantenimiento regular.