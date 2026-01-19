Pramono revela por qué Yakarta sigue inundándose a pesar de las modificaciones climáticas

JacartaVIVA – El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, explicó las razones por las que la capital sigue inundada inundaciónaunque la operación Modificación del clima (OMC) se ha llevado a cabo.

Según Pramono, el sábado 17 de enero de 2026 la previsión de precipitaciones Lluvia en Yakarta no es muy alto, por lo que ese día no se lleva a cabo la OMC. Sin embargo, resultó que la lluvia de ese día fue mayor de lo previsto.

«¿Por qué no lo hacemos el sábado y el domingo? Porque nuestra predicción es que las lluvias no son así. Así que las precipitaciones son muy altas y luego si también llueve así el domingo, estoy seguro de que las inundaciones durarán mucho tiempo en Yakarta», dijo Pramono cuando se reunió en la zona central de Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Pramono dijo que las precipitaciones alcanzaron entre 260 mm y 280 mm. Por ello, Pramono también solicitó que la OMC se realice el domingo 1 de enero de 2026. Incluso solicitó que se realicen tres vuelos ese día.

«Ayer domingo hubo tres vuelos (salidas). Lo ordené directamente, porque Yakarta estaba muy oscuro por la tarde de tres a dos, estaba muy oscuro», explicó Pramono.

Si la OMC no lo hace el domingo 18 de enero de 2026, le preocupa que se inunden más zonas de Yakarta. Sin embargo, la OMC realmente alivió las zonas de Yakarta afectadas por las inundaciones.

«Gracias a Dios, hasta esta mañana ya nadie se ha visto afectado. Hay 33 RW», dijo Pramono.

Anteriormente, el jefe ejecutivo de BPBD de la provincia de DKI Yakarta, Isnawa Adji, explicó que en el tercer día de implementación de OMC el sábado (17/1), la duración de la lluvia fue lo suficientemente larga como para causar charcos en varios puntos que no se pudieron evitar por completo.

Por esta razón, la BPBD Provincial de DKI Yakarta junto con la BMKG y la Fuerza Aérea de Indonesia continuarán llevando a cabo evaluaciones y coordinación diarias durante la implementación de OMC para determinar el lugar y el momento de la siembra. awan el más efectivo según la dinámica atmosférica actual.

Se sabe que el domingo 18 de enero de 2026, OMC se llevó a cabo a través de tres incursiones de aviones CASA A-2105 con base en el aeropuerto Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta. Esta actividad es una colaboración entre BPBD DKI Provincia de Yakarta, Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), Fuerza Aérea de Indonesia (TNI AU) y PT Rekayasa Atmosphere Indonesia.