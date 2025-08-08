

No hay forma de que los republicanos estamen el escándalo de Epstein-Maxwell si el presidente continúa diciéndose a sí mismo.

Se esperaba que el vicepresidente JD Vance celebrara una maravillosa cena de verano el miércoles por la noche en su residencia del Observatorio Naval con colegas como el Staff Chef Susie Wiles de la Casa Blanca, el Abogado -General Pam Bondi, el Director del FBI Kash Patel y la Adjunta Procuradora -General Utodd Blanche. Varios medios informaron que el grupo planeaba discutir la estrategia de falla de la administración Trump para sacar el escándalo de comercio sexual de Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell, y la larga amistad de Trump con la pareja, fuera de las noticias. En una reunión de la Oficina Oval sobre la renovación de la producción estadounidense el miércoles por la tarde, Vance negó el informe, Trump llamó a toda la edición ‘mierda’, y al final la velada del Observatorio Naval no tuvo lugar.

A mitad de la tarde, NBC informó que la reunión tuvo lugar en la Casa Blanca.

Cualquiera que sea la estrategia de la administración es dejar de lado el escándalo de Epstein-Maxwell, no funciona. La razón es el propio Trump. Continúa dando a los periodistas más para trabajar y el MAGA más de qué preocuparse. La semana pasada dijo que rompió con Epstein, porque el comercio sexual fallecido en el comercio sexual «de Mar-a-Lago» Stal «. Cuando los periodistas preguntaron o que la fallecida Virginia Giuffre constituía un estudiante secundario que reclutó a Maxwell de Trump’s Mar-A-Lago Spared por la pareja».

Unos días más tarde, preguntó por qué Blanche Maxwell conoció a Maxwell durante dos días, Trump también respondió con sinceridad: para asegurarse de que las revelaciones adicionales no dañen a las personas que «pueden verse lastimadas por algo que sería muy, muy desafortunado, muy injusto para muchas personas».

Eso podría incluir al propio Trump, aunque sabemos que Bondi ya ha sido subordinado (alrededor de 1,000, según informes de noticias) ya tenía como objetivo editar todas las entradas de Trump en los archivos. Bondi informó a Trump sobre su nombre que apareció en los archivos en mayo pasado. Handy le dijo a las fuentes de la Casa Blanca ABC News que Maxwell informó a Blanche la semana pasada en su tête-à-tête «que Trump nunca había hecho nada en su presencia que hubiera causado preocupación». ABC News no atribuyó el «primero» a «fuentes de la Casa Blanca»; Lo hice, porque ¿a quién se filtraría más (o tendría acceso) a una noticia de Trump?

Días después de hablar con Blanche, Maxwell recibió una transferencia a una de las prisiones federales más cómodas y menos restringidas en el país, una llamada Camp-In Byron, Texas, cerca de los miembros de la familia. «No sabía nada al respecto. No, lo leí como tú», dijo Trump a los periodistas el martes y agregó: «No es muy inusual».

Incluso es algo muy inusual, prohibido por la Oficina de Prisiones. Los delincuentes de Neders, como Maxwell, deben estar bloqueados en mínimas prisiones de protección mínima, y la transferencia de Maxwell requirió una exención de las reglas. Un ex funcionario de la Oficina de Prisiones dijo The Washington Post La transferencia fue ‘tratamiento preferencial enorme’. ¿Quién preguntó y quién lo otorgó? La Casa Blanca no está filtrando esa información.

El único bueno que viene de Trump que la historia de la historia de Epstein-Maxwell falla es que las víctimas de la pareja hablan y con un volumen cada vez mayor. La familia Virginia Giuffre habló contra la transferencia de la prisión de Maxwell y la reunión de Vance-Host informada para trazar la estrategia en torno al escándalo.

«Extrañar a este grupo es, por supuesto, cada sobreviviente de los crímenes comunes de más condenado y el comerciante sexual Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein», escribieron sus hermanos y hermanas en un comunicado. «Sus voces deben ser escuchadas». La familia se ofreció a venir a la reunión para ofrecer esa perspectiva, una oferta que no parece haber sido aceptada.

Annie Farmer, una empleada de Epstein que ha presentado algunas de las primeras denuncias penales sobre el abuso sexual con su hermana María, ha dejado la administración porque se negó a liberar más de los archivos de Epstein-Maxwell, diciendo que los últimos meses de sinuosos «son un césped emocional para víctimas.

No hay razón para pensar que la administración ha ideado una estrategia ganadora para controlar el escándalo en la reunión de la Casa Blanca el miércoles por la noche. Trump no puede dejar de hablar y no excluirá a Maxwell. Un movimiento tan brutal podría incluso obligar a los republicanos y exigir la verdad.