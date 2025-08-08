La película de Tim Blake Nelson ‘Bang Bang’ se vende al amanecer para América del Norte

Películas para el amanecer ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte a «Bang bang bang«, El drama de boxeo cargado emocionalmente protagonizando Tim Blake Nelson.

Vincent Grashaw dirigió, escribió y produjo el drama de set de Detroit, que explora temas de familia, legado y redención contra el telón de fondo del mundo del boxeo. La película, que realizó las rondas del festival en Tribeca, Locarno, el Festival de Cine Americano de Deauville y Oldenburg, se centra en el boxeador retirado Bernard «Bang Bang» Rozyski (Nelson), que encuentra un propósito renovado para entrenar a su nieto separado. Pero las preguntas giran alrededor de las verdaderas motivaciones de Bang Bang, incluso de una vieja llama que presenció su ascenso de la década de 1980 y su amarga rivalidad con su primo, ahora candidata a la alcaldía de Detroit, Darnell Washington.

El elenco del conjunto incluye a Glenn Plummer («Hijos de la anarquía»), Kevin Corrigan («Goodfellas»), Nina Arianda («Tower Heist»), Andrew Liner («Academia Vampire»), Erica Gimpel («Mentes penales») y Daniella Pineda («The Vampire Diaries»).

«Con Bang Bang, nos sentimos atraídos por una historia poderosamente escrita llena de personajes emocionalmente ricos», dijo Andrew Nerger, jefe de Sunrise de EE. UU. E DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL. «Vincent Grashaw ha creado una película que plantea una pregunta fascinante: ¿qué le sucede a un atleta más grande que la vida cuando termina su carrera? Tim Blake Nelson ofrece lo que puede ser la actuación más poderosa de su carrera ya estrecha».

Sunrise Films, la compañía de producción y distribución centrada internacionalmente lanzada por Rupert Preston y Nigel Williams, ha estado construyendo su pizarra de América del Norte con títulos que incluyen «Mr. Blake at His Service» protagonizado por John Malkovich y Fanny Ardant, «Sunlight» de Nina Conti, y Lunaon Carmoon Nomined «Hoard» con Joseph Quinn. La compañía también produjo «The Accused» de Philip Barantini para Netflix y «Gassed Up» para el lanzamiento teatral de George Amponsah.

Preston se desempeña como CEO de Vertigo Libering y ha producido más de 25 películas, incluidos «Bronson», «The Sweeney» y «Monsters». Williams es presidente de Vértigo Libering y protagonist Pictures.

La película recibirá un lanzamiento teatral selecto este otoño delante del lanzamiento planificado de Sunrise del thriller de ciencia ficción «Otro End», protagonizada por Gael García Bernal, Renate Reinsve y Bérénice Bejo.

«Bang Bang» se abre en los teatros seleccionados de EE. UU. El 12 de septiembre de 2025.