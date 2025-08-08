La emoción de Jennifer López se negó a ingresar a la tienda de canales turcos, la respuesta fue en el centro de atención

VIVA – Cuenta cantante Jennifer López Amplios en el centro de atención cuando se sabía por ser rechazado en la famosa tienda de moda del mundo Chanel. J-Lo, su saludo, fue rechazado por oficiales de seguridad en la tienda.

Leer también: ¡No solo hermosa! Estas son las 10 actrices más ricas del mundo 2025, embolsándose miles de millones de dólares



Según los medios Turkiye hoyEl mejor cantante y actriz inicialmente estaba comprando en Istinye Park, uno de los centros comerciales de lujo en Estambul, Türkiye, el lunes. Cuando trató de acercarse a la tienda Chanel, un oficial de seguridad dentro de la tienda, según los informes, lo prohibió entrar. Sin embargo, López no parecía molestar.

«Ok, no importa», dijo López, quien en ese momento realizó sorprendente con un escenario de rosa bebé y gafas de sol a juego, como se cita en la página de Pagesix, viernes 8 de agosto de 2025.

Leer también: Jennifer López prioriza su carrera y familia después de su divorcio con Ben Affleck



Según los informes, respondió con calma y luego se fue sin mostrar ninguna reacción. Según los informes, el personal de Chanel se acercó a López para invitarlo de regreso, pero se negó.



Jennifer López rechazó la entrada de Chanel Store

Leer también: Divorciada de Jennifer López, Ben Affleck admite vivir una nueva vida sin drama



En cambio, López gastó tiempo y dinero que, según los informes, alcanzó decenas de miles de dólares en famosas tiendas de moda alrededor de Chanel como Celine y Beymen.

Los representantes aún no han dado una respuesta a la solicitud de comentarios de los medios de comunicación Página seis.

Aun así, López había celebrado su cumpleaños, que cayó el 24 de julio en Türkiye, el día después de su concierto en Antalya.

«¿Cumpleaños ?????????????», escribió en una leyenda cargada que contenía 12 diapositivas que comenzaron con selfies sin maquillaje.

«???? Antalya, Türkiye. ¡Todos ustedes son los regalos más hermosos! Muchas gracias por todos los hermosos saludos de cumpleaños».

Las fotos y otros videos en la carga lo mostraron bailando alrededor de un pastel de cumpleaños, trajeron un ramo de flores, cantando en el escenario y relajándose en el hotel.

Para obtener información, actualmente Jennifer López se encuentra en una gira de verano titulada Arriba toda la noche que consiste en 19 paradas. La gira comienza el 8 de julio en Vigo, España, y terminará el 10 de agosto en Almaty, Kazajstán.

En Instagram, rutinariamente carga una expresión de emoción después de casi todos los espectáculos, pero hasta ahora no ha habido una carga sobre su rendimiento en Estambul el 5 de agosto.