Se revela la desgarradora banalidad de los chats racistas

La lucha contra la negritud y el odio racial parecen ser cada vez más un rito de iniciación para los blancos, dondequiera que se encuentren en el espectro político.

He estado pensando en cómo cada pocos meses, aparentemente como un reloj, los viejos mensajes racistas de una figura pública de repente se renuevan nuevamente. Recientemente, los líderes de los capítulos de Jóvenes Republicanos en todo el país han sido arrestados por sus letras racistas y antisemitas – incluyendo proclamar “Amo a Hitler” – en sus chats grupales, pero no son los únicos. Ni siquiera estoy hablando de segundo Se filtró una serie de textos de chat racistas de un grupo republicano, enviados por la persona designada por Trump y el llamado jefe de la oficina del fiscal especial Paul Ingrassia. Pienso en lugar de Ethel Cain, la cantautora independiente cuyas publicaciones racistas en las redes sociales de hace ocho años resurgieron hace unos meses. Cain, que resulta ser transgénero (y cuya autodenominada “canción pop falsa contra la guerra y antipatriota” llegó a la lista de reproducción recomendada por Obama para 2022), y los republicanos en esos chats grupales parecen no tener nada en común excepto indiscreciones juveniles que utilizan el racismo de los señores del borde y la intolerancia irónica. Pero ese es mi punto. La lucha contra la negritud y el odio racial en general me parece ser cada vez más un rito de iniciación para los blancos dondequiera que se encuentren en el espectro político.

Sé que debo reconocer aquí que Cain se ha disculpado, una exigencia implícita que me molesta y comprendo. ser honesto-ness de ello, así que lo reconoceré, a pesar de mí mismo. Señaló que era «joven» cuando hizo esas publicaciones y que eran deliberadamente «incendiarias y controvertidas» para «llamar la atención». [her] amigos riéndose”; también admitió que era “profundamente vergonzoso y vergonzoso ver eso sacado a la luz nuevamente”. Y no, sus transgresiones no fueron tan inquietantes como las de los Jóvenes Republicanos, muchos de los cuales eran adultos que representaban a uno de nuestros principales partidos políticos y aparentemente pensaban que el racismo descarado era apropiado en el lugar de trabajo. Todavía hoy: su insulto y su disculpa siguen esa forma tan familiar. No hay matiz, pero me he acostumbrado y me he cansado de estas excusas, en parte porque siguen el mismo patrón semántico reconocible, al igual que también siguen el resurgimiento de mensajes racistas de cada persona blanca que alguna vez ha tenido una fase nazi, que, repito, todos parecen tener. Quizás esto se aplique incluso a todas las personas que no sean negras. Hace unos años, cuando resurgieron las publicaciones racistas en Tumblr de la cantante pop latina Camila Cabello, completas con palabras con n, su disculpa también señaló que las publicaciones databan de su (cita:) días “más jóvenes”, pero que ahora estaba “profundamente avergonzada” y “profundamente avergonzada” por ellas. Probablemente podría redactarlos yo mismo si quisiera una segunda carrera en el manejo de crisis de celebridades.

Odio la suposición de que aquellos de nosotros heridos por estas declaraciones racistas deberíamos simplemente aceptar estas excusas. De la misma manera que también tenemos que aceptar que la persona que nos humilló y denigra públicamente por asco ya no es racista y por tanto adeudado perdón. Que incluso después de la reducción número mil, debemos mostrar empatía hacia alguien cuyas propias palabras demuestran que no pudo empatizar con nosotros. Supongo que hay que reconocer que la propia Cain no exigió que nadie lo aceptara ni sugirió que «aprendamos a aceptar una broma». (Y para añadir crédito, señalaré que en realidad se tomó la molestia de escribir: «Soy blanca, así que si bien puedo asumir la responsabilidad de mis acciones, no hay manera de que pueda entender completamente lo que se siente al ser el receptor de ellas… Cualquier opinión que tengas sobre mi progreso es válida»).

El seguidor más visible y poderoso de los Jóvenes Republicanos hizo prácticamente lo mismo, pero aún más abiertamente. Vete a la mierda instinto. El «lo siento, no lo siento» del vicepresidente J.D. Vance adoptó el mismo enfoque semántico, pero aterrizó en un lugar diferente. Afirmó que «los niños hacen cosas estúpidas… Cuentan chistes cortantes y ofensivos. Eso es lo que hacen los niños», y calificó la palabra ofensiva que se les transmitió como «una tontería». A diferencia de las otras personas que intentan disculparse de verdad, Vance no sólo utiliza la clásica defensa de «joven», por muy falso que sea, considerando que los participantes tenían entre 24 y 35 años (además, Paul «Hitler Streak» Ingrassia, de 30 años, no es un jovencito). Él dice -literalmente-Así es como nos comportamos los niños blancos, y será mejor que te acostumbres de nuevo. y eso hay mucho más de donde vino eso.

«Realmente no quiero que crezcamos en un país donde un niño que cuenta un chiste estúpido, un chiste muy ofensivo y estúpido, es una razón para arruinar su vida», añadió Vance. Al diablo con tus sentimientos, no te atrevas a crear consecuencias que puedan dañar los nuestros.

La cuestión es que, por un lado, los blancos siguen diciéndome que el racismo no existe. Por otro lado, siguen admitiendo no sólo que existe, sino que también lo encuentran tan increíblemente irresistible que podrían quedarse en él durante unos años, dejando tras de sí un desagradable rastro electrónico en las redes sociales. No lo sé, hombre. También era un adolescente bastante nervioso, que incursionaba en subculturas juveniles muy vanguardistas, y cada vez que reviso mis deterioradas publicaciones en línea descubro que hay muchas cosas, demasiado seriamente exuberantes sobre el punk rock y ¡Hola! Y quizás todo tipo de Doc Martens, pero sin tonterías racistas.

Así que, por favor, dejen de preguntar cómo llegamos a un punto en el que el nazismo es genial y la manosfera es una forma de gobierno. Deja de hacerte el tonto con los blancos. Literalmente te lo ruego. Han pasado casi tres décadas desde que Gavin McInness, quien más tarde fundaría los Proud Boys, utilizó este Lástima revista como un medio para convertir la cosa menos transgresora, poco creativa y aburrida (y aquí me refiero al racismo) en una marca estética falsamente vanguardista para veinteañeros blancos. Casi el mismo tiempo desde que Reddit, 4chan, 8chan y todos los demás pozos negros digitales dejaron atrás las barreras de seguridad, convirtiendo la crueldad en humor. Todo eso fue, irónicamente, una tapadera para lo que siempre fue el mismo viejo desprecio racista, ahora calcificado. En 2023, después de que arrestaran a otro derechista por mensajes antisemitas, el periodista conservador Aaron Sibarium escribió: “Cada vez que formo parte de un panel asesor profesional para jóvenes conservadores, les digo que eviten los chats grupales que usan la palabra N o que de alguna otra manera desdibujan la línea entre el liderazgo marginal y la intolerancia genuina”.

En otras palabras, estamos aquí porque hemos estado aquí durante décadas. Y nuevamente, si fuéramos honestos acerca de la historia estadounidense, nos daríamos cuenta, como ocurre con cualquier tema relacionado con la lucha contra la negritud, de que esta es solo la expresión de la era digital de un fenómeno que se remonta a mucho más atrás. Los estadounidenses blancos siempre se han unido a través del humor anti-negro y los chistes racistas: es una forma de convertir la dominación en risa compartida, reforzando el «dentro» versus el «externo grupo», o «nosotros» versus «ellos». Además, estos chistes se cuentan con más frecuencia y con más veneno a medida que el progreso de los negros hace que los blancos sean más inseguros y necesiten consuelo. Los juglares de cara negra y las canciones de mapaches eran expresiones «en broma» de anti-negritud por parte de los estadounidenses blancos a principios del siglo XIX, una forma de retratar a los negros esclavizados como estúpidos, vagos e hipersexuales; A medida que el abolicionismo creció en popularidad en la década de 1830 y en las épocas posteriores a la Guerra Civil y la Emancipación, las representaciones de los juglares se volvieron más amenazadoras y amenazantes. En su innovadora investigación Un dilema americanoPublicado en 1944, cuando se estaban gestando los primeros signos del movimiento por los derechos civiles, el sociólogo Gunnar Myrdal señaló que los blancos eran reacios a hablar de los negros “en las relaciones formales…[but] termina desproporcionadamente en la vida informal. Se acerca sigilosamente tan pronto como el sureño blanco se siente cómodo y no puede controlarse. Él es el chiste estándar. Es interesante notar cuánto placer obtienen los blancos de todas las clases de estos chistes estereotipados y de participar en discusiones sobre el negro… Para los blancos, los chistes sobre negros cumplen además la función de ‘probar’ la inferioridad del negro”. Más recientemente, en 2017, cuando la histeria blanca sobre Obama aumentó y evolucionó hasta convertirse en MAGA, el sociólogo Raúl Pérez aplicó la teoría de la superioridad de Platón, que sugiere que todo humor implica un elemento de menospreciar a los demás, a un contexto racial estadounidense. Señala que “el humor racista y el ridículo se han utilizado durante mucho tiempo como mecanismo para promover la cohesión social entre los blancos a expensas de los no blancos” y mantiene la “falsa neutralidad de la mentalidad supremacista blanca”. Lo mismo, lo mismo.

Cain no vio su carrera descarrilada significativamente por sus publicaciones racistas y, sinceramente, no querría eso para ella de todos modos. Algunos jóvenes republicanos perdieron sus empleos, lo que me sorprendió porque, como nación, ya no castigamos el racismo. Paul Ingrassia claramente está de acuerdo conmigo porque su declaración anunciando su retiro de la carrera para liderar la Oficina del Asesor Especial afirma que no tiene suficientes “votos republicanos”. en este momento«, una promesa implícita de que volverá algún día. Probablemente sea sólo cuestión de tiempo hasta que sea designado para un puesto que no requiera votos, y el resto aparezca en puestos aún más poderosos, más antiguos y mejor pagados, con la misma sensación de satisfacción de que así son las cosas. Y desafortunadamente, tendrán razón.