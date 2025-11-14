La minería verde ya no es un sueño

Jacarta — El director ejecutivo de Sun Energy, Emmanuel Jefferson Kuesar, enfatizó la transformación hacia minería verde no sólo un cambio en la fuente de energía, sino un cambio en las bases operativas.

«Se trata de construir una industria minera que sea eficiente, con bajas emisiones y resiliente a largo plazo. Estamos listos para ser un catalizador de la transformación a través de la innovación en energía limpia», dijo el viernes 14 de noviembre de 2025.

No es de extrañar que Sun Energy sea cada vez más agresiva a la hora de impulsar la transformación de la industria minera hacia la práctica. minería verde presentando soluciones energéticas limpias e integradas.

Porque este paso fortalecerá el papel de la empresa como socio estratégico en la descarbonización del sector minero, conocido como una de las industrias con mayor consumo de energía en Indonesia.

A través de la implementación de Plantas de Energía Solar (PLT), sistemas de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), electrificación de flotas mineras y gestión sostenible del agua, Sun Energy tiene como objetivo acelerar la transición de las operaciones mineras a sistemas de bajas emisiones sin reducir la confiabilidad operativa.

Hasta la fecha, las soluciones de energía limpia de SUN Energy se han implementado en más de 15 ubicaciones mineras, incluido el primer proyecto PLTS con Containerized BESS en Indonesia con PT Cipta Kridatama, así como la innovación Solar PV Roll Up en PT Berau Coal, que se puede desmontar y mover entre ubicaciones.

Según Kuesar, la mayoría de las zonas mineras de Indonesia todavía están mineras. fuera de la red y depende de generadores diésel que contribuyen entre el 25 y el 40 por ciento de los costos operativos. En zonas con grandes necesidades energéticas, la cifra puede incluso acercarse al 50 por ciento.

Para responder a estos desafíos, Sun Energy ofrece un sistema PLTS-BESS integrado que es capaz de proporcionar un suministro eléctrico confiable las 24 horas, reduciendo el consumo de combustible y reduciendo los costos de logística energética.

«La energía solar generada durante el día se puede almacenar y utilizar durante la noche, lo que aporta importantes eficiencias a las empresas mineras», explicó.

A través de Sun Mobility, la compañía amplía sus pasos de descarbonización brindando servicios Flota como servicio (FaaS) basado en vehículos eléctricos (EV).

Se ha demostrado que la electrificación de vehículos operativos reduce las emisiones de escape y al mismo tiempo reduce los costos de mantenimiento. A partir de finales de 2025, está previsto que decenas de flotas de vehículos eléctricos operen en una de las grandes empresas mineras de Indonesia.

Para complementar esto, NIRA, parte del ecosistema de Sun Group, presenta tecnología de gestión sostenible del agua, incluidos sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa implementados en PT Berau Coal.