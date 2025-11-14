El novato de los Ravens, Mike Green, llamado posible ‘estrella emergente’

Hace un mes, todo lo que podías encontrar para leer sobre el Cuervos de Baltimore fue un obituario de su temporada. Los favoritos al Super Bowl de pretemporada eran el mariscal de campo 1-5 y dos veces Jugador Más Valioso de la NFL. Lamar Jackson estaba lesionado y la defensiva era considerada posiblemente la peor de la NFL.

¡Qué diferencia hace un mes! Los Ravens ahora tienen marca de 4-5 y miran hacia una recta final favorable de 8 juegos, Jackson está de regreso y su defensa está haciendo jugadas de repente.

Kristopher Knox de Bleacher Report piensa que un jugador en esa defensa, el corredor novato mike verdepodría ser la “estrella emergente” del equipo en una recta final que podría llevar a Baltimore a los playoffs.

«La defensa de los Baltimore Ravens tuvo grandes dificultades a principios de la temporada, pero ha jugado mucho mejor en los tres partidos desde el descanso», escribió Knox el 13 de noviembre. «También lo ha hecho el cazamariscales novato Mike Green, quien ha registrado 1,5 capturas, dos tacleadas para pérdida y cinco golpes al mariscal de campo en ese lapso. Si la defensa de Baltimore continúa ascendiendo, y los Ravens vuelven a meterse en la mezcla de playoffs, Green tendrá la oportunidad de emerger como una estrella defensiva».

Problemas fuera del campo provocaron la caída del stock de draft

La mayoría de los borradores simulados proyectaban a Green como una selección de primera ronda en 2025, pero los problemas fuera del campo hicieron que deslizamiento a los Ravens con la selección general número 59.

Green lideró la FBS con 17.0 capturas en 2024 y llevó a Marshall a su primer campeonato de la Sun Belt Conference. Fue magistral de principio a fin, con capturas en 10 de 13 juegos y 4 juegos de múltiples capturas.

Green, de 6 pies 4 pulgadas y 250 libras, jugó las dos primeras temporadas de su carrera universitaria en Virginia antes de transferirse a Marshall para sus últimas dos temporadas, con 43 tacleadas y 4,5 capturas en 2023.

Los Ravens fueron criticados por elegir a Green, quien fue acusado de agresión sexual tanto en la escuela secundaria como en la universidad, pero nunca fue acusado de ningún delito.

“El gerente general de los Baltimore Ravens, Eric DeCosta, defendió la selección del corredor de Marshall, Mike Green, en la segunda ronda del torneo. NFL draft del viernes, diciendo que lo eligieron con la selección número 59 después de investigar dos acusaciones de agresión sexual en su pasado”. Jamison Hensley de ESPN escribió el 26 de abril. «En el combinado de la NFL en febrero, Green dijo que fue acusado de agresión sexual en Virginia, lo que llevó a su transferencia a Marshall, y que había enfrentado otra acusación de agresión sexual en la escuela secundaria. Green nunca fue acusado e insistió en que no hizo nada malo».

Los Ravens son considerados defensa de élite en la pretemporada

Los cuervos terminaron segundo en la NFL con 54.0 capturas en 2024 y entró en la temporada considerada una de las unidades defensivas de élite de la NFL.

Se han visto obligados a reinventarse debido a las lesiones, con el el más crítico de esos siendo la pérdida del tackle defensivo All-Pro de la NFL Nnamdi Madubuike a una lesión en el cuello que puso fin a la temporada contra el marrones de cleveland en la semana 2.

El verde no tenia el primer despido de su carrera hasta la Semana 6 contra el Rams de Los Ángeles.

«Él viene aquí todos los días, se rompe el rabo, estás empezando a ver que su producción comienza a aumentar y su capacidad para comenzar a mostrarse realmente», dijo el coordinador defensivo de los Ravens, Zach Orr. dijo el 13 de noviembre.