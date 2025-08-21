La característica histórica oportuna de Annermarie Jacir «Palestina 36» – La sumisión oficial de Palestina a los Oscar 2026, ha sido adquirida para América del Norte.

Fotos de sandía ha adquirido los derechos de distribución de la película, que se estrenará mundialmente en Toronto, donde se convertirá en la primera película árabe en aparecer en la sección Gala del festival.

Protagonista Saleh Bakri («Blue Caftan»), Hiam Abbass («Sucesión»), el ganador del Oscar Jeremy Irons y Liam Cunningham («Game of Thrones»), la película reconstruye la revuelta palestina contra el dominio colonial británico en 1936.

La historia sigue a un joven que queda atrapado en la agitación política a medida que las tensiones aumentan en Jerusalén y su aldea en medio de las represiones británicos provocadas por la llegada de inmigrantes judíos que escapan del antisemitismo en Europa. «La historia es implacable», dice la sinopsis, que agrega que «todas las partes en espiral hacia la colisión inevitable en un momento decisivo para el Imperio Británico y el futuro de toda la región».

El cofundador de Watermelon, Hamza Ali, negoció la venta con Ossama Bawardi de Philistine Film. Olivier Barbier, fundador y jefe de adquisiciones de la compañía de ventas con sede en París, Lucky Number, y Mk2 Films, las ventas internacionales de la película, están siendo codificadas por Olivier Barbier, fundador y jefe de adquisiciones de la compañía de ventas de París, y Mk2 Films.

«Nos honra presentar a ‘Palestine 36’, un regalo histórico de una película con un elenco increíble y repleto de estrellas», dijo Ali. «Jacir anual ha creado una obra maestra épica que nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado y el papel que desempeñó en cómo llegamos en el momento en que estamos hoy ”.

Bawardi agregó: «Filmar una historia sobre la guerra mientras vivía uno fue un desafío extraordinario, pero contra viento y marea, hemos creado un trabajo cinematográfico que creemos que capturará profundamente al público en todo el mundo. Con la profunda experiencia y el compromiso de Watermelon Pictures con la poderosa narración de historias, no podríamos pedirle mejores socios para llevar esta película a audiencias norteamericanas».

«Palestine 36» marca la cuarta película del escritor/director Annemarie Jacir elegida para representar a Palestina en la competencia de largometrajes internacionales de los Oscar después de «Wajib», «When I Sea You» y «Salt of This Sea».

La película fue producida por el productor nominado al Oscar Bawardi para Philistine Films («The Stranger’s Case») en Palestina y coproducida por Cat Villiers para Autónomo («La Propuesta») y Hani Farsi y Nils Åstrand para Corniche Media («The Time That That Fits») en el Reino Unido y Barbier For Productionss («The Secret Agent», «Sentimental Value»). Los socios de producción incluyen BFI, BBC Film, Katara Studios, Doha Film Institute, Watermelon Pictures, Roya TV. «Palestina 26» fue llena por el director de fotografía Hèlénene Louvart y anotado por Ben Frost.