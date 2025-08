Por qué la ley es tan mareada sobre la campaña Blue Jeans de Sydney Sweeney

Política





Al principio, la derecha era que los progresistas eran delirios por ver una diapositiva en la supremación blanca en el anuncio de American Eagle. Ahora se jactan de eso.

Un anuncio con la actriz Sydney Sweeney fuera de una tienda American Eagle en Nueva York, EE. UU., El 4 de agosto. Las acciones de American Eagle Outfitters Inc. se redujeron cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, surgió para apoyar un anuncio controvertido de la compañía con la actriz Sydney Sweeney. (Fotógrafo: Michael Nagle / Bloomberg)

Lo primero que notas en la controvertida campaña publicitaria del actor Sydney Sweney para los jeans azules American Eagle probablemente no será su jeans, sino su escote mientras se recuesta sin camisa bajo una chaqueta de jeans ajustada. El eslogan es: «Sydney Sweeney tiene grandes jeans». No menciono esto para Boob-Hame, pero por decir que este anuncio funciona en tantos niveles, desde la sexualidad hasta las carreras y la política, no debería sorprender que se haya convertido en el campo de batalla más nuevo de la Guerra Cultural. Bien jugado, American Eagle.

Para pensar de manera diferente, el escote de Sweeney no es lo que la campaña de publicidad ha hecho controvertido. Es la pieza de jeans/genes. Hay una foto de revista, que contiene sus senos prominentemente, así como un anuncio de video, en el que el actor se intensan, suena un poco aburrido: «Los genes se transmiten de los padres a la descendencia, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad y el color de los ojos». La cámara se vuelve hacia sus ojos azules y ella dice: «Mis jeans son azules».

Los progresistas son promovidos, provocados por la aparente introducción de la genética en los anuncios de ropa. Un toque -influencer lo llamó «literalmente … propaganda nazi». Eso puede ser una exageración, pero hay algo incompleto para un anuncio que se refiere a «genes», mientras que el ideal de feminidad de la supremacista blanco es rubia, de ojos azules y tetona. Un columnista de MSNBC mencionó una prueba de «un cambio cultural desenfrenado a la blancura».

Quizás sorprendentemente, muchos están de acuerdo. Si bien inicialmente se burlan de la indignación progresiva, como la «histeria», ahora están orgullosos de adoptar la celebración de la campaña publicitaria de blancura y ser desechados de Wakker. Los derechistas Megyn Kelly y Laura Ingraham de Fox explican la parte publicitaria de un retorno tan esperado contra definiciones de belleza que no centran la blancura. En las redes sociales, en su podcast, y en su propio sitio, Kelly está mareada sobre el anuncio de Seeeney:

Hemos estado sufriendo el aumento de las personas domésticas en nuestros anuncios de moda y nuestros anuncios de acondicionamiento físico durante años, y lo superamos. Extrañamos gente atractiva. Estamos cansados de fingir que estas personas objetivamente poco atractivas son el nuevo estándar de belleza. No lo son. Pero aquí está la pieza que nadie dice, creo que debería decirse porque es real y no hay nada de malo en eso: somos la tontería de las tonterías donde nunca puedes celebrar a nadie que sea blanco, rubio y ojos azules; Que tenemos que entrar en una habitación para esas cosas. En cierto sentido, este anuncio es la última explicación de que hacemos eso SH-T.

Kelly es quizás la más conocida por insistir en que Santa Claus, un personaje ficticio, es inequívocamente blanco y vuelve a la proliferación de Zwarte Santas en grandes almacenes y en los medios de comunicación.

Laura Ingraham de Fox tiene dos segmentos centrados en el anuncio de Vateey. En x ella distribuyó el comentario de un invitado, siguiendo a Kelly: «Realmente no creen que esta sea la resurrección del Tercer Reich. Odian lo que Sydney Sweeney representa: la caída de la vigilia, el gran orgullo, el género Androgynie y Dei. No tuvieron éxito en la población en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento

Bari Weiss’s Prensa libre» Eso se especializa en hacer historias de recuperación que se supone que parecen razonables, también empujó la línea Kelly/Ingraham.

Recientemente, el público estadounidense se ha acostumbrado a un tipo de publicidad completamente diferente, que trató de convencernos de que la belleza es lo que dicen que es esta semana. Los conoces: las campañas de traje de natación caídos, la gran y concurrida sesión de lencería, los comunicados de prensa sin aliento explican que La representación es el nuevo calor. Durante unos diez años, las marcas nos decían lo que debería tener que Encuentre sexy – rastros de estiramiento, rollos traseros, trastornos de pánico visibles, ya sea que nos haya gustado o no. El movimiento de la posición del cuerpo nos dijo, ruidosos y constantes, que todos son hermosos que todos los cuerpos valen la pena, que una barbilla triple no solo era normal, sino que empoderamiento. La obesidad no era una crisis de salud, era una identidad. Esa era no se trataba realmente de celebrar a las mujeres. Se trataba de neutralizar la belleza. Lijé los afilados bordes de conveniencia hasta que nadie se sintió omitido y nadie se destacó. … si ella pretendía ser o no [Sweeney is] Una especie de dedo medio caminando hasta el movimiento que trató de volar todas nuestras ideas antiguas sobre belleza.

Hundiéndose en las encuestas, incluso Donald Trump entró en acción y publicó en Truth Social: «Sydney Sweeney, un republicano registrado, tiene el anuncio» más popular «que hay para American Eagle y los jeans volando fuera de los estantes». Voy a conseguir sieteparatie de Sydney Taylor Taylor Taylor en su demócrata. Para estar caliente «. Pensaría que, dadas las noticias constantes sobre sus lazos con el tranvía de sexo infantil Jeffrey Epstein, puede tener más cuidado de sopesar el» calor «de las mujeres jóvenes, pero usted estaría equivocado.

Por supuesto, a las personas de cierta edad recordarán la conmoción por encima del modelo y el anuncio de los jeans Calvin Klein del actor Brooke de 1980, con el eslogan «¿Quieres saber qué viene entre mis calvins y yo? Nada», una sugerencia no demasiado sutil que el joven de 15 años no usaba un Pip Pip. Dado que Shields había jugado como prostituta infantil a la edad de 11 años en la película ‘Pretty Baby’, indignó el anuncio que estaba preocupado por la sexualización de las mujeres jóvenes, y sin duda estaba encantado de Epstein y Trump.

Pero ahora la raza y la genética se han agregado a la mezcla. Trump es famoso por la explicación de los «buenos genes» del racismo y la desigualdad. In the meantime, Megyn Kelly cannot help herself: today she hit Beyoncé’s advertising campaign for Levi’s on X: «This is the opposite of the Sydney Sweeney -advertisement. It is clear that there is nothing natural about Beyonce. Everything – from her image to her success to her success in her success to her success in her success in her success for success in her success in her success for success in her success for success in her success for success in her success, to her success for El éxito en su éxito, para su éxito por el éxito en su éxito, para su éxito, como éxito en el éxito, el éxito del éxito, el éxito del éxito, el éxito del éxito de su éxito, como el éxito de su éxito de su éxito, como éxito de su éxito en su éxito a su éxito a su éxito a su éxito a continuación, se compra y se le paga por lo artificial y lo falso y lo falso.

Megyn, tu mensaje grita ‘racismo’.

Al principio, la ley quería afirmar que los progresistas eran engañosos por ver un deslizamiento en la supremacía blanca en la campaña publicitaria Sweeney. Ahora se jactan de eso. Solo me convencen de que algunos críticos del anuncio son correctos.