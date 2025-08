El Ministro del Interior instruye al Gobierno Regional en las Montañas de Papúa, Papúa Central e Inflación de Papúa Papúa

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian preguntó al gobierno regional (PEMDA) en tres provincias en la región Papuasiaa saber, las montañas de Papua, el centro de Papua y el sur de Papua, para dar medidas de concreto para suprimir la velocidad inflación. Porque, basado en la liberación de la liberación de datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), la inflación anual (interanual/interanual) en julio de 2025 en las tres provincias excedió la realización de la inflación nacional del 2.37 por ciento.

«¿Por qué son estas tres provincias, porque hay algunos que necesitamos alentar, problemas que deben resolverse», dijo al presidir una reunión de aceleración del crecimiento económico y el control de la inflación en las provincias de las montañas, Papúa Central y Papúa South en el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) de la Ministerio de Inicio (SBP) de la Oficina de Inicio)Ministerio del Interior), Yakarta, miércoles (8/8/2025).

Basado en los datos de BPS en julio de 2025, la inflación en el sur de Papúa se registró en 5.45 por ciento con un índice de precios al consumidor (IPC) 112.63. El Papúa montañoso experimentó una inflación del 4.15 por ciento con IPC 115.40, mientras que el Papúa Central era del 2.89 por ciento con IPC 113.37.

«La cifra ideal es de 1.5 a 3.5 por ciento. Si está por encima de 3.5, significa advertencia», agregó.

En términos de geográfico y demográfico, el Papúa Central tiene 8 distritos con una población de alrededor de 1.49 millones, Papua 8 regencias montañosas con 1,48 millones de personas, y los distritos del sur de Papua 4 con 549 mil habitantes. Se destacó el Ministro de Asuntos Interiores, cada región tiene su respectivo potencial para ser desarrollado para controlar la inflación.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior alentó a los tres gobiernos locales a mejorar la distribución de bienes e intensificar la diversificación de alimentos, especialmente utilizando el potencial alimentario local. También pidió a los jefes regionales tanto en las montañas, Papúa Central y Papúa del sur de intensificar este movimiento.

«Si se puede empujar [gerakan] La diversificación de alimentos de alimentos usa comida local. Entre estos se encuentran taro, batatas, taro. Toda la comida [itu] Sano en realidad. Mucho más saludable que el arroz, este alto arroz de azúcar «, dijo.

The event was also attended by the Minister of National Development Planning (PPN)/Head of the National Development Planning Agency (Bappenas) Rachmat Pambudy, Presidential Chief of Staff AM Putranto, Head of BPS Amalia Adinenggar Widyasanti, Deputy Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Agustina Arumsari, Director General (Dirjen) Safanpo, and Acting (Acting) Secretario Regional (Sekda) de las montañas de Papua Wasuok Demianus Siep.