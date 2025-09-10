Purbaya reveló debido a la crisis monetaria de 1997-1998, la era de SBY & Jokowi

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, reveló una serie de factores que, según él, se convirtieron en razón ocurrir Crisis monetaria en Indonesia a mediados de 1997-1998 atrás. Purbaya declaró esto en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, relacionada con la introducción al Plan de Trabajo y el Presupuesto (RKA) en 2026.

Dijo que la crisis inicialmente comenzó con varios países en la región asiática, hasta entonces aumentó el plazo de la crisis financiera asiática de 1997. Aunque anteriormente llegó a Tailandia a Corea, pero al final Indonesia también sintió los efectos adversos que fueron suficientes para golpear la economía nacional en ese momento.

Para explorar este problema, en ese momento Purbaya afirmó realizar un análisis referiéndose a la experiencia de la crisis en los Estados Unidos (EE. UU.) En 1930, que también fue analizado por varias economías ganadoras del Nobel.

La primera reunión del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de Purbaya Yudhi Sadewa con el DPR

«En el libro monetario, hubo un ganador Nobel que dijo que cuando se debatió su crisis, el debate sobre la flor era cero, pero ¿por qué seguía siendo una crisis? Aparentemente en ese momento a pesar de que la tasa de interés era cero, pero el dinero de vitamina en el sistema económico fue negativa, por lo que la economía fue estrangulada», dijo Purbaya en una reunión de trabajo con la Comisión de Representantes de la Cámara de Representantes XI, miércoles, 1025, 2025.



Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Dijo que la condición de la economía estadounidense en ese momento aún no podía moverse, porque la circulación del dinero principal (dinero base) era realmente pequeño. Hasta entonces, las condiciones y los pasos de política similares también experimentan Indonesia en el período 1997-1998. En ese momento, las tasas de interés en Indonesia también se habían elevado para reducir la presión del tipo de cambio, pero la circulación del dinero primario incluso se reprodujo para causar una presión inflacionaria significativa.

«Entonces, en 1997 cometimos un error fatal. En ese momento, el banco Indonesia aumentó el 60 por ciento más para mantener el rupia. Todos pensaron que hicimos una política de dinero apretada, pero si había un alto interés, hubo un préstamo», dijo.

Además, en ese momento el gobierno fue reconocido por Purbaya en realidad imprimió dinero para que su crecimiento fuera del 100 por ciento y fuera una política caótica. Eso fue lo que dijo fue el comienzo de la destrucción de la economía indonesia en 1998. De hecho, Purbaya dijo que en ese momento Indonesia había financiado sin saberlo su propia destrucción económica.

«Si damos a luz a una política caótica, lo que sale son los demonios de la política. El alto interés destruye el sector real. Mucho dinero, utilizado para atacar el tipo de cambio de nuestro rupia. Tan inconscientemente en ese momento financiamos nuestra propia destrucción económica», dijo Purbaya.

Sin embargo, Purbaya enfatizó que el caos que ocurrió no fue causado por la negligencia de los economistas indonesios en ese momento. Pero porque en ese momento Indonesia nunca había enfrentado condiciones como sucedió en los Estados Unidos en la década de 1930.

«Entonces, en ese momento, no sabíamos cómo eran las condiciones, y concluyé nuestros errores allí», dijo.

Hasta finalmente, la mejora de la economía nacional comenzó a ser pionera desde la era del presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), y continuó por el período del período Joko Widodo (Jokowi).

«Hasta finalmente, en ese momento, el Sr. Sby podría aumentar el crecimiento (economía) hasta en un 6 por ciento, continuó siendo reemplazado por el Sr. Jokowi y (la economía nacional) un crecimiento ligeramente inferior al 5 por ciento en el promedio», dijo.