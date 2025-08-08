Fran Drescher no buscará otro término como presidente de Sag-Aftra

Después de cuatro años a cargo, FR Drant no buscará otro mandato como presidente de Case-naftra.

La decisión de Drescher se conoce dentro de la Unión durante algún tiempo. Pero se hizo oficial el viernes cuando el sindicato publicó la lista de candidatos para las próximas elecciones.

Sean Astin, quien ha servido en el comité de negociación y en las juntas nacionales y locales, se postulará para presidente contra Chuck Slavin, miembro de la junta local en Nueva Inglaterra.

Drescher tomó el timón de Sag-Aftra en 2021 con el objetivo de unir una organización que había sido dividida por la política de facciones. Ella lo hizo en gran medida, en parte al tomar el sindicato contra las principales compañías de cine y televisión por primera vez en cuatro décadas.

Drescher tenía poca o ninguna experiencia en la política sindical antes de tomar el trabajo principal. Fue reelegida en 2023 en un «boleto de unidad», ya que las dos facciones principales, se unen primero para la fuerza y la membresía, decidieron dejar de lado sus diferencias en medio de la huelga.

Michelle Hurd y Peter Antico se postularán para la secretaria-tesorera.

Astin y Hurd corren juntos bajo una nueva lista llamada «La coalición». Anico y Slavin se están ejecutando como candidatos «independientes». Antico se postuló para el secretario-tesorero contra el titular Joely Fisher en 2023, perdiendo por un recuento de 70%-30%.

Slavin apoyó a Maya Gilbert-Dunbar en las elecciones de 2023 para presidente. Obtuvo alrededor del 19% de los votos, al 81% de Drescher.

Otra ronda de negociaciones con la alianza de productores de películas y televisión está programada para el próximo año. Ambas campañas se centran en temas como los beneficios de salud y pensiones, la transmisión de residuos y las protecciones contra la IA generativa.

Se lanzará las boletas para los miembros el 13 de agosto, y se devolverán antes del 12 de septiembre. El sindicato tiene elecciones para puestos de oficiales nacionales, así como para la Junta Nacional y numerosas juntas locales.