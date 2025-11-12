Los expedientes Epstein pueden finalmente hundir a Donald Trump

Nuevos correos electrónicos muestran que Trump estaba al tanto de los tratos de Epstein. Por repugnante que sea, no debería ser una sorpresa.

El promotor inmobiliario (y futuro presidente de Estados Unidos) Donald Trump y su novia (y futura esposa), la ex modelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. (Estudios Davidoff/Getty Images)

Hay una repugnante sensación de reconocimiento que acompaña a la publicación por parte de los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de un nuevo conjunto de correos electrónicos de Jeffrey Epstein y sus asociados, que muestran que Donald Trump tenía pleno conocimiento de las actividades del traficante sexual pedófilo y, de hecho, «pasó horas» en la casa de Epstein con una de las víctimas de Epstein, como dice uno de los correos electrónicos de 2011. Después de todo, este es el mismo Donald Trump que había sido buen amigo de Epstein durante más de una década antes de la aún inexplicable disputa entre los dos a mediados de los años. Este es el mismo Trump que acechaba de manera espeluznante en el camerino del concurso Miss Teen USA que patrocinó, y que promocionaba de manera aún más espeluznante el atractivo erótico de su propia hija pequeña en entrevistas con los medios. Y es el mismo Trump que se jactó del infame Acceso a Hollywood cintas en las que su celebridad le concedía el derecho de acercarse a las mujeres y “agarrarlas por el coño” – y que supuestamente se rió cuando Gary Busey fue acusado del mismo comportamiento en el set de su reality show de televisión. el estudiante. Este es el mismo Trump que fue declarado responsable de agresión sexual en la demanda civil de 40 millones de dólares de E. Jean Carroll, alegando que la agredió en el vestidor de unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990, y declarado responsable de pagos de campaña tecnológica a su ex amante Stormy Daniels.

Aún así, las escapadas de Trump con Epstein se destacan, tanto por la pura depravación que caracterizó a Epstein y su trata de personas como porque el espectro de la depredación sexual infantil desenfrenada ha sido una pieza central de las teorías de conspiración impulsadas por MAGA, gracias en gran parte a la presencia prominente de activistas de QAnon en la coalición Trump. La perspectiva de que el Congreso publique documentos condenatorios de Epstein ha sido una gran preocupación para los republicanos desde el comienzo del segundo mandato de Trump, gracias en gran parte a la promesa del propio presidente durante la campaña de 2024 de aprobar la apertura de los archivos de Epstein.

Después de capear el constante aluvión de revelaciones sobre su propio pasado sexual depredador, Trump sin duda calculó que una vez más podría alejar a sus seguidores de las revelaciones dañinas en los archivos, descartándolas como simplemente un «engaño» demócrata diseñado para socavar su control del poder. Pero la narrativa que rodeó la presión para publicar los archivos no coincidía con la estrategia habitual de negación y conspiración de Trump.

A medida que crecía la presión para asegurar la divulgación de los archivos, Trump les dijo temblorosamente a sus seguidores que siguieran adelante; Mientras tanto, la ex amante de Epstein y cómplice conspiradora condenada, Ghislaine Maxwell, pareció filtrar selectivamente información dañina sobre la alianza Trump-Epstein, incluida la irónica contribución del presidente al libro del 50 cumpleaños del traficante sexual que presenta testimonios de amigos poderosos y compañeros depredadores. Incluso algunos miembros republicanos de la Cámara cedieron en sus demandas de divulgación de los registros, y esa perspectiva llevó al presidente del MAGA, Mike Johnson, a mantener la Cámara cerrada durante el último mes y medio porque su reapertura implicaría la toma de juramento de la recién elegida representante demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, quien representa el decisivo voto número 218 sobre una resolución para publicar los registros. (La Cámara de Representantes reabrirá sus puertas hoy para votar el proyecto de ley del Senado para reabrir el gobierno, y Johnson finalmente tendrá que permitir que se lleve a cabo la juramentación de Grijalva.)

Los correos electrónicos publicados por miembros de Supervisión Demócrata subrayan la desesperada lógica política detrás de los esfuerzos de Johnson por detener el caso. Cuando Epstein enfrentó por primera vez una investigación federal, le escribió a Maxwell en 2011: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ladró es Trump. [REDACTED VICTIM’S NAME] Pasé horas con él en mi casa, nunca lo han mencionado. La breve respuesta de Maxwell también lo dice todo: «He estado pensando en eso».

Después de que Trump anunciara su campaña en 2015, el periodista Michael Wolff, que había recopilado cientos de horas de entrevistas con Epstein, le escribió para advertirle que CNN planeaba interrogar a Trump sobre sus vínculos con Epstein; Epstein le preguntó a Wolff cómo redactaría una declaración en nombre de Epstein después de tal intercambio. La respuesta de Wolff sugiere nuevamente que el traficante sexual tenía una gran cantidad de información condenatoria:

Creo que deberías dejar que se ahorque. Cuando dice que no estaba en el avión. [Epstein’s private aircraft ferrying underage girls to his island, dubbed the Lolita Express] o a la casa, entonces eso le dará valiosas relaciones públicas y moneda política. Puedes colgarlo de una manera que pueda resultar en un beneficio positivo para ti o, si realmente parece que podría ganar, puedes rescatarlo, creando una deuda. Por supuesto, es posible que, si se le preguntara, pudiera decir que Jeffrey Epstein es un gran tipo, recibió un trato injusto y es víctima de la corrección política, algo que será prohibido en una administración Trump.

No hay indicios de que CNN le hiciera a Trump la pregunta sobre Epstein en ese momento, pero seis años después de que Epstein aparentemente se suicidara en una celda de una cárcel de Nueva York, la moneda que pudo haber poseído sobre Trump ahora parece una responsabilidad tóxica ineludible para un presidente que ha sobrevivido a un sinfín de escándalos sexuales del pasado. Justo antes de que aparecieran estos últimos correos electrónicos, Ghislaine Maxwell supuestamente solicitó a Trump una conmutación de su sentencia de 20 años de prisión; El excompañero de tráfico de personas de Epstein también recibió un trato especial tras las rejas, según un denunciante citado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Las filtraciones anteriores de Maxwell parecen estar dirigidas a un acuerdo de compra, y le parece que un acuerdo tan acogedor no debería ser una tarea difícil, dado que Trump perdonó a muchos de los líderes de la campaña de agitación política que negaba las elecciones y que condujo al fallido golpe de estado del 6 de enero. Sin embargo, aquí no hay margen de maniobra para que Trump logre uno de sus característicos acuerdos de indulto al estilo mafioso; Es improbable que Epstein se haya convertido en la mayor amenaza de esta administración. En el tribunal de la opinión pública, el epitafio de Epstein puede ser que se ahorcó tanto a él como a Donald Trump.