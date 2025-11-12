La controvertida ex estrella de los Raiders podría regresar a la NFL con Contender

El Asaltantes de Las VegasLa defensa no ha sido terrible esta temporada, pero claramente les vendría bien más ayuda en la línea defensiva. Una razón importante por la que no fueron demasiado agresivos al abordar la línea defensiva durante la temporada baja fue que pensaron que tendrían cristian wilkins esta temporada.

Sin embargo, las cosas se pusieron raras con Wilkins rápidamente. No estuvo entrenando debido a un revés con una lesión en el pie que sufrió la temporada pasada. Sorprendentemente, los Raiders decidieron cortarlo por completo y anular sus garantías.

Ha habido rumores de que tenía un problema grave de recursos humanos con un compañero de equipopero no se han filtrado muchos detalles. Ha seguido siendo agente libre toda la temporada, pero ahora se habla de equipos que están considerando darle una oportunidad. Kristopher Knox de Bleacher Report enumeró el billetes de búfalo como un ajuste para Wilkins.

“Sin embargo, si está sano, sería una excelente incorporación para casi cualquier defensa”, escribió Knox. “Fue un destacado habitual durante sus cinco temporadas con el Delfines de Miamia menudo se transforma entre ser un especialista en detener carreras y un hombre de presión interior. Acumuló 98 tacleadas y 16 tacleadas para pérdida en 2022 antes de registrar nueve capturas y 30 presiones de QB en 2022.

“Los Buffalo Bills, que recientemente colocaron al tackle defensivo Ed Oliver y al ala defensiva Michael Hoecht en la reserva de lesionados, deberían ver si Wilkins está en forma para jugar”.

¿Por qué no se ha firmado con Wilkins?

Wilkins ha estado muy silencioso desde que los Raiders lo liberaron. Se informó que iba a luchar contra la decisión del equipo de anular sus garantías, pero no ha habido ninguna actualización al respecto.

Es posible que Wilkins esté esperando que eso se resuelva antes de considerar firmar con otro equipo. Tampoco estaba completamente sano cuando los Raiders lo cortaron, por lo que es posible que todavía esté tratando de recuperar su pie.

Además, el hecho de que Las Vegas cortara a uno de sus mejores jugadores defensivos es una gran señal de alerta para los equipos de todo el mundo. NFL. Si Wilkins se recupera y quiere seguir jugando, probablemente habrá un equipo que le dé una oportunidad, pero quizás tenga que esperar hasta la próxima temporada para jugar.

Los Raiders necesitan encontrar una mejora de DT en la temporada baja

Cortar a Wilkins dejó a los Raiders con un enorme vacío en la posición de tackle defensivo. Cambiaron por Thomas Booker con la esperanza de que pudiera reemplazar a Wilkins, pero no ha tenido mucho impacto.

Adán mayordomo Sigue jugando bien, pero es sólo un jugador. Los Raiders necesitan ayuda en toda la defensa, pero el tackle defensivo será una de las mayores necesidades.

Jonah Laulu se ha mostrado prometedor y podría ser una pieza fundamental, pero es más un cazamariscales interior. Los Raiders tal vez quieran encontrar un gran bloqueador de carreras para colocarlo en el medio de la línea defensiva. Las Vegas también tiene a los novatos Tonka Hemingway y JJ Pegues en el plantel, pero no les ha dado mucho tiempo de juego. Podría ser el momento de dejar que esos dos obtengan más repeticiones para ver si tienen algún potencial.