Proyecto de comida ángel ha anunciado actriz Jennifer Tilly Recibirá el Premio del Ángel 2025 en la Gala Anual de Premios de la organización sin fines de lucro. El evento tendrá lugar el 27 de septiembre en Paramount Pictures Studios en Hollywood.

Belinda Carlisle actuará en la Gala de Premios Angel de este año, con la comediante y actriz Caroline Rhea para organizar el evento. Cedars-Sinai será reconocido con el Premio Liderazgo en Love Angel.

Tilly, miembro del elenco de «The Real Housewives of Beverly Hills», ha sido una defensora de la comida del ángel del proyecto desde 1998, donde recientemente se desempeñó como embajadora de la organización para el Desfile del Orgullo 2024. Tilly se unirá a una lista de destinatarios anteriores como Elizabeth Taylor, Whoopi Goldberg, Sheryl Lee Ralph, Sharon Stone y Jamie Lee Curtis.

«El 27 de septiembre, nuestros premios Angel celebrarán dos fuerzas increíbles: Jennifer Tilly y Cedars-Sinai, cuya generosidad ha levantado la comida de Project Angel a través de los años. Incluso cuando se reducen los fondos federales, no volveremos a respaldar. Esta es una noche en la que celebramos a nuestros homenajeos y nuestra comunidad y aumentamos los fondos vitales que mantienen nuestros ovenses y nuestros clientes que renuncian a nuestra promesa a todos los homenaje con el amor con el amor, y digen los fondos de las comidas, y digen la esperanza, y las comidas, y las comidas, y las comidas. CEO Richard Ayoub.

Desde 1989, Project Angel Food ha preparado y entregado más de 1,5 millones de comidas médicamente personalizadas a 7.157 personas en el condado de Los Ángeles cada año. La compañía ha proporcionado más de 19 millones de comidas desde el inicio de la organización, nutre la salud y el espíritu de las personas vulnerables que enfrentan enfermedades críticas y potencialmente mortales.

Cedars-Sinai será brindado por su promesa de avanzar en la alimentación como medios en Los Ángeles. Peter L. Slavin, MD, presidente y CEO del Centro Médico Cedars-Sinai y el Sistema de Salud Cedars-Sinai, aceptará el Premio Liderazgo en el Amor Angel en nombre de la organización.

Los Premios Angel Angel de 2025 Project Angel Food son apoyados por Wells Fargo, Cedars-Sinai y Paramount Pictures. Los patrocinadores principales de los premios incluyen Amazon/Glamazon, Blue Shield of California Promise Health Plan, LA Care Health Plan y Mary Fisher.